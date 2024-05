ANCONA «Signora, suo figlio ha investito con l’auto una donna. Se vuole aiutarlo, deve pagare». È iniziata nel più classico dei modi la truffa perpetrata dai malfattori che cercano di ingannare le vittime più fragili: gli anziani. Ma ieri pomeriggio, una 70enne non è cascata nella trappola.

Ha risposto a tono a chi aveva suonato il campanello di casa sua, presentandosi come il presunto avvocato della donna che il figlio aveva investito. Ovviamente, era tutto falso. «Io non mi impiccio, potete direttamente chiamare mio figlio» avrebbe detto l’anziana, facendo di fatto terminare il tentativo di truffa degli imbroglioni di turno. Tentativo che era iniziato con una chiamata al cellulare del figlio dell’anziana: «Deve venire in caserma, in via Piave, a ritirare dei documenti importanti» avrebbero detto al 40enne i finti carabinieri, intimandogli di non riattaccare il telefono durante il tragitto. Un trucchetto per poter, nel frattempo, andare indisturbati a casa della madre. Al citofono si è presentato un finto avvocato. Ma per fortuna l’anziana non ha abboccato e ha mandato in fumo l’ennesimo tentativo di truffa perpetrato dai millantatori.