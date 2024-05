ANCONA Arrivava l’eco dei colpi sordi dalla strada, che ha spezzato il sonno dei residenti e fatto suonare l’allarme. Ieri la segnalazione dalla zona del Piano è arrivata al centralino della questura quando mezzanotte era passata da circa mezz’ora. Una Volante è stata subito inviata in corso Carlo Alberto, dove i poliziotti si sono precipitati perché le richieste d’intervento parlavano della presenza di un individuo che nelle vicinanze di corso Carlo Alberto stava provocando caos e danni scatenando la sua ira contro le auto in sosta.

Arrivati immediatamente sul posto gli agenti, scendendo dall'auto di servizio, si sono trovati davanti a un giovane che, alla vista della polizia, si è allontanato tentando una precipitosa fuga verso piazza Ugo Bassi. Tutto inutile, è stato gioco facile bloccarlo. I poliziotti, dopo averlo fermato, hanno proceduto all’identificazione: era un somalo di circa 28 anni, regolare sul territorio italiano.

Il giovane extracomunitario aveva diverse escoriazioni alle mani e sul volto, ed era in evidente stato di alterazione psicofisica. Fuori controllo, incurante delle divise, ha provato a divincolarsi ed ha anche rifiutato categoricamente l'intervento del personale medico.

Dagli accertamenti effettuati, i poliziotti hanno verificato che il somalo aveva fatto strike di veicoli in sosta, aveva danneggiato diverse auto senza un apparente motivo, colpendo gli specchietti laterali retrovisori. Accompagnato negli uffici di via Gervasoni, il giovane ha continuato a mostrarsi aggressivo verso i poliziotti che tentavano di calmarlo. Durante le fasi di identificazione ha anche scagliato a terra il suo telefono rompendolo e poi lo ha tirato agli agenti, senza colpirli. Alla fine il giovane è stato denunciato per un mini campionario di reati: ubriachezza molesta, danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.