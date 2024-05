ANCONA «Silvetti isolato». Il pronostico della sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, si è avverato. Ieri, durante l’assemblea dei soci di Anconambiente, il primo cittadino di Ancona è andato in minoranza. La sua indicazione di procedere con una seconda redistribuzione delle riserve della società ha ricevuto tre voti contrari (Fabriano, Chiaravalle, Cerreto D’esi) e due astenuti (Sassoferrato e Serra De’ Conti). La manovra passa lo stesso, essendo il Comune di Ancona l’azionista di maggioranza detenendo il 90% delle azioni. Ma di fatto si consuma uno strappo dentro l’assemblea dei soci.

«Se si va sulla contrapposizione politica, gli altri Comuni si assumano la responsabilità di far fallire progetto del gestore unico dei rifiuti». Silvetti, ieri mattina in consiglio comunale, bombardato di interrogazioni dalla minoranza comunale prima che si svolgesse l’assemblea di Anconambiente, aveva spostato la questione sul piano delle intese politiche.

L’avvertimento

Come a dire: se votate contro la redistribuzione, viene meno l’unità d’intenti che potrebbe far traballare il percorso per la nascita del gestore unico. «Un ricatto» ha tuonato dai banchi dell’opposizione il consigliere Pd, Giacomo Petrelli. «Il casus belli è la sua richiesta di ulteriore ripartizione delle riserve - ha incalzato Petrelli -, non c’entrano gli altri Comuni». Ma andiamo con ordine, riavvolgiamo il nastro: a marzo Silvetti chiede la redistribuzione del fondo di riserva per un ammontare di 800mila euro (Ancona incassa 720mila euro). con l’impegno, però, di imputare a riserva l’utile 2023. Dietrofront. Il 9 maggio il Comune di Ancona trasmette nota ad Anconambiente con la richiesta di esprimersi dal punto di vista patrimoniale, finanziario e societario, sul merito di effettuare una ripartizione della quota di utile riferita all’anno 2023 accantonata a riserva. È scoppiato il putiferio. La ragione di tale richiesta di ulteriore ripartizione? Silvetti ha ammesso candidamente: «Quei soldi mi servono per chiudere la prossima variazione di bilancio, ma nel rispetto del codice civile». Variazione che verrà approvata in giunta a fine mese per una somma complessiva di circa 4 milioni di euro. «Se tutto fosse così tranquillo non vedo perché gli altri comuni dovrebbero essere preoccupati» ha ribattuto il consigliere d’opposizione Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi).

La storia

Preoccupazione che per Silvetti non ha motivo di esistere, tanto che imputa ai Comuni contrari la responsabilità, a questo punto, di mettere in pericolo la sinergia per la nascita della multiutility. Un iter lungo e insidioso che porta la macchina del tempo al 2 marzo 2015 quando l’Assemblea Territoriale d’Ambito (Ata) ha espresso l’intendimento di individuare Multiservizi (poi Viva Servizi) quale soggetto giuridico pubblico idoneo a compiere tutti i passi preliminari per candidarsi come gestore unico in house del ciclo integrato dei rifiuti. Nel frattempo, nel 2018 scade l’affidamento del servizio di gestione rifiuti e si inizierà a procedere per proroghe. In mezzo c’è stato il Covid e rinvii vari. Fino ad un salto temporale che approda al dicembre 2022 con le delibere comunali per la creazione di una società consortile composta da Viva Servizi (per il 75%), Ecofon Conero (12,5%) e JesiServizi (12,5%). A marzo del 2023 arriva il parere negativo della Corte dei Conti che di fatto mette un ostacolo all’operazione. A giugno dello stesso anno Viva Servizi si sfila dal progetto. A settembre 2023 passa al vaglio del consiglio comunale di Ancona l’emendamento a firma del sindaco Daniele Silvetti per l’affidamento in house del servizio di smaltimento rifiuti avente per capofila Anconambiente. A dicembre l’assemblea Ata vara la roadmap per l’affidamento del gestore unico ad Anconambiente. Operazione che ancora deve vedere il traguardo.