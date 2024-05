ANCONA - Quaranta truffe in quattro mesi per un bottino complessivo da 200mila euro. Hanno colpito in mezza regione, prendendo sempre di mira gli anziani, i due napoletani arrestati dai carabinieri del Norm nell’ambito dell’operazione True Justice. Nelle celle di Poggioreale, dopo l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip, ci sono finiti un 38enne e un 45enne, volti già noti alle forze dell’ordine. L’accusa: truffa aggravata e continuata.

Soldi e gioielli

Nel malloppo ci sono finiti soldi e gioielli, carpiti con l’inganno dagli indagati dopo essersi spacciati per carabinieri, finanzieri o operatori postali. «Servono per togliere dai guai suo nipote» era la scusa più battuta dai due napoletani, stando ai riscontri dei militari guidati dal comandante Gianluca Giglio. In provincia di Ancona sono state rilevate 17 truffe (di cui 2 nel capoluogo), nel Maceratese 11, una ad Urbino. Ma i bluff sono avvenuti anche in Puglia (6) e in Abruzzo (5). Trentasette frodi sono andate a buon fine, solo tre sono rimaste tentate. L’indagine è partita lo scorso novembre dopo la denuncia sporta da una 83enne di Osimo, a cui le erano stati sfilati 500 euro di gioielli. Sarebbero serviti, stando alla trappola firmata dai due truffatori, a pagare una sanzione amministrativa per una contravvenzione al codice della strada commessa dal nipote.

Partendo da questo episodio, sono partiti gli accertamenti che, man mano, hanno portato a stringere il cerchio attorno ai due napoletani, contestando loro altri 39 colpi. Le truffe sono state commesse tutte con lo stesso modus operandi. La ricostruzione dei carabinieri: un complice, con base a Napoli, contattava le vittime sul telefono fisso e, dopo essersi qualificato come maresciallo dei carabinieri, finanziere, oppure come dipendente di un ufficio postale, le convinceva a consegnare soldi e gioielli al collega che di lì a poco avrebbe bussato alla porta di casa. Il tutto era finalizzato a pagare pratiche burocratiche, spese legali o risarcimenti, per incidenti stradali patiti da qualche loro parente, in realtà mai avvenuti.

I ruoli

Mentre un arrestato si recava a casa dell’anziana di turno, l’altro attendeva in auto. Per le trasferte dalla Campania sono stati usati veicoli sempre differenti, prevalentemente di grossa cilindrata e presi a noleggio. Sono ancora in corso le indagini volte a identificare i complici che si occupavano delle telefonate, sempre molto attenti nell’utilizzare schede Sim ogni giorno differenti e intestate a persone inesistenti o completamente estranee ai fatti.