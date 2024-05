ASCOLI Con l’esecuzione solista di Giovanni Allevi e con l’esibizione di Russell Crowe e la sua band, piazza del Popolo inaugurerà la stagione 2024 dei grandi eventi live all’aperto. Se ad aprire l’estate ascolana sarà sabato sera l’atteso ritorno a casa del pianista, compositore e direttore d’orchestra ascolano, nella sua prima esibizione nel capoluogo piceno dopo la malattia che lo ha colpito, in questo momento l’attenzione internazionale è tutta focalizzata sul concerto che Russell Crowe terrà nelle Cento Torri la sera dell’11 luglio.

Sarà l’occasione in cui l’attore e musicista di origini australiane ma con antenati italiani – presumibilmente ascolani - potrà ritirare la cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dall’Arengo. La serata sarà una delle pochissime che la star di Hollywood terrà in Italia in estate, prima di Roma e Pompei e dopo le tappe fissate a Piacenza, Varese e Bologna.

L’accordo

Crowe, che ha preso accordi in merito allo show ascolano personalmente con il sindaco Marco Fioravanti, conosciuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà accompagnato dal suo inseparabile gruppo, “The Gentlemen Barbers”, con cui affronterà l’intero tour, costituito non solo da date in Italia. Il concerto sarà ad ingresso gratuito e permetterà al pubblico di essere all’interno della piazza solo con posti in piedi, in una capienza non superiore alle tremila unità, così come stabilito dal piano sicurezza. Nei prossimi giorni l’Arengo darà disposizioni per prenotarsi alla serata, che sta attirando l’attenzione non solo dei fans italiani.

La biglietteria del Teatro ubicata in piazza del Popolo, infatti, ha reso noto che in merito al live sono arrivate già varie telefonate da Stati Uniti e Spagna. «Rivisiteremo i successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti» ha promesso Crowe che ha recuperato il suo amore per le sette note grazie ad un gruppo composto anche da David Kelly (batteria), Stewart Kirwan (tromba) e James Haselwood (basso), con le voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot.

Allevi e gli altri

È sold out il concerto in piazza di Giovanni Allevi, sabato alle 21. Saranno duemila gli spettatori di questa tappa del “Tour della rinascita”. Il maestro ha definito il suo ritorno in terra natale come «il passaggio dal buio alla luce». Ma l’estate ascolana è ricca di eventi musicali. Per la Milanesiana si esibiranno al Ventidio Basso Enrico Ruggeri (1 luglio) con “40 vite (senza fermarmi mai)”, Simone Cristicchi (2 luglio) con “Franciscus, il folle che parlava agli uccelli”, dedicato a San Francesco, e Luca Barbarossa (3 luglio) con la Social Band “Cento storie per cento canzoni”. Resi noti due dei tre artisti dell’edizione 2024 del Summer Festival: il gruppo Massimo Pericolo (11 agosto) e Anna (12 agosto).