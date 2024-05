ANCONA - Portonovo in sala trucco. Partiti i lavori per il nuovo stabilimento balneare che prenderà il posto del rimessaggio barche, a sinistra della Torre. Si tratta del primo stabilimento della baia assegnato in stile Bolkestein, ovvero in seguito a una gara indetta dal Comune, che è stato aggiudicato dal Consorzio La Baia. Venerdì è arrivato l’ultimo parere mancante da parte del Parco del Conero e gli operai sono all’opera per sistemare la zona secondo le indicazioni previste dal bando.

L’annuncio

«Fra tre settimane saranno conclusi e lo stabilimento sarà pronto ad essere utilizzato, in tempo per l’inizio della stagione balneare» dice Paolo Bonetti per conto del Consorzio. La zona è stata transennata, ora sarà dotata degli allacci necessari per le utenze. Si tratta di una piccola porzione di spiaggia che verrà bonificata e resa fruibile seguendo tutti i dettami della ecocompatibilità. L’assegnazione è avvenuta lo scorso anno, non in tempo utile per la stagione balneare, sulla base d’asta di 12.111 euro, con concessione biennale più altri 4 anni rinnovabili. L’area interessata è di 1.175 mq, di cui 886 mq demaniali e 289 mq di proprietà comunale. Il Consorzio La Baia dovrà garantire i servizi igienici anche per persone disabili e un punto di primo soccorso. Metà degli ombrelloni consentiti dovrà essere riservata ai clienti delle altre attività ricettive della baia che non siano titolari di altri stabilimenti balneari. È prevista anche una zona per cani, con aree dedicate sia alla balneazione che al riposo. Inoltre ci saranno due scivoli per accedere al mare, uno dei quali dedicato alle persone con problemi motori.

I servizi

L'area servizi, che comprende un piccolo bar, sarà allestita sul retro terrazzato, mentre nella parte anteriore verranno disposti lettini e ombrelloni, affittabili solo su base giornaliera (non stagionale). Ci sarà anche una app per prenotare aperitivi e pasti dai ristoranti di Portonovo e un mezzo elettrico per raggiungere le aree di sosta. Intanto sono partiti i lavori di fresatura della strada d’accesso a Portonovo, previsti per l’arrivo del G7 Salute. Poi ci sarà l’asfaltatura ed il completamento della sistemazione dei parcheggi Lago Grande e della Torre già iniziati. Lavori che dovrebbero terminare fra una ventina di giorni e che si svolgono di notte, dal lunedì al venerdì, proprio per non intralciare il traffico di auto che arriva nella baia.