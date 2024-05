ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile dorica hanno rintracciato ed arrestato un cittadino tunisino di 36 anni, per aver fatto rientro nel territorio nazionale senza la prevista autorizzazione del Ministro dell’Interno, nonostante avesse a proprio carico un decreto di respingimento ed un ordine di lasciare il territorio a cui aveva dato seguito.

APPROFONDIMENTI LA STORIA «Polizia aiuto, sono stata picchiata». Ma si era inventato tutto, voleva solo compagnia. Storia di solitudine ad Ancona

L’arrestato, infatti, aveva lasciato il territorio nazionale a seguito di Decreto di Respingimento dal Territorio Nazionale emesso dal Questore di Agrigento in data 02.09.2022.

Dall’attività svolta, infatti, è emerso come lo straniero abbia effettivamente lasciato il territorio nazionale recandosi in Francia dove, nell’ottobre del 2023, aveva anche ottenuto il rilascio del nuovo passaporto presso l’Ambasciata della Repubblica tunisina a Grenoble ed era poi rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione.

Per tale motivo, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno tratto in arresto l’uomo e, espletate le formalità di rito, l’hanno trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura. All’esito dell’udienza di convalida il GIP presso il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto eseguito dalla Squadra Mobile concedendo il nulla osta all’espulsione dello straniero. Contestualmente è stata celebrata l’udienza con rito direttissimo durante la quale lo straniero ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale.