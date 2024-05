ANCONA - Palleggiamenti sì, no. Forse. Un pasticcio comunicativo a palazzo del Popolo: prima l’annuncio dell’intervento a metà giugno. L’altro ieri il dietrofront. Infine il chiarimento dell’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini: «Opereremo il ripristino dell’arenile nel tratto di spiaggia a sud della Torre attraverso movimentazione di materiale di spiaggia in senso longitudinale rispetto alla linea di battigia e in senso trasversale per livellare le superfici, mediante spargimento e ridistribuzione del materiale accumulato».

Le responsabilità

L’arcano è risolto. Tanto per restare in tema: un “palleggiamento” di responsabilità. Sembrerebbe un’incomprensione tra gli uffici. Ad ogni modo adesso il quadro è chiaro. «L’intervento si farà dopo la metà di giugno in condizioni di bassa marea - spiega Tombolini -, senza mai entrare in acqua e di notte dopo le 21 per non recare disturbo alle attività balneari». Problema risolto, ma rimane che nel day after della mareggiata Portonovo ieri mattina si è risvegliata con gli arenili mangiati dalle onde. È andata peggio al versante sud, dove sabbia e ciottoli sono stati trasportati dalla Capannina alla Torre lasciando gli stabilimenti a corto di spazi. Tanto che alla Capannina il titolare Maurizio Sonnino ha anticipato i tempi, ha provveduto autonomamente e a proprie spese ad un livellamento della propria area di concessione.

Il ripristino

«Stiamo facendo del nostro meglio - dice -. L’obiettivo è cercare di essere pronti quanto prima per dare una risposta ai nostri clienti». L’intervento annunciato «non era mai stato fatto su questo versante della baia - spiega Paolo Bonetti dell’omonimo stabilimento -. Quindi ben venga, ma intanto ci attrezziamo con gli arenili che l’ultima mareggiata ci ha consegnato, Da oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo cominciato a sistemare qualche fila di ombrelloni - prosegue Bonetti -. Per la settimana prossima vogliamo essere operativi». Con l’incognita, però, del weekend in arrivo. «Le previsioni hanno messo maltempo - riprende -, ma non dovrebbero esserci ulteriori mareggiate». Il problema maggiore sarà assicurare un distanziamento adeguato tra gli ombrelloni. «Sicuramente ci sarà uno spazio inferiore rispetto agli altri anni, ma nulla che possa creare disagi ai clienti» assicura Michele Giacchetti dell’omonimo stabilimento.

La proposta

Gli operatori, dunque, si rimboccano le maniche e puntano ad offrire il loro servizio al meglio delle condizioni. «Ma bisogna trovare una soluzione strutturale e a lungo termine» specifica Bonetti che prende ad esempio interventi svolti altrove. «Come alle Cinque Terre, ad esempio - spiega - dove hanno applicato delle barriere soffolte a protezione della costa». Tutto sta a capire se il Parco del Conero autorizzerebbe questo tipo di soluzione che, ancora, non è nemmeno al vaglio degli organi competenti.