ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18:00 di oggi sabato 11 maggio ad Ancona, in via Primo Maggio, per l’incendio di due autovetture all’interno di un capannone. Sul posto la squadra di Ancona, con due autobotti, ha spento le fiamme evitando il propagarsi delle fiamme al capannone e alle altre auto parcheggiate all’interno. Successivamente è stata messa in sicurezza l’area dell’intervento. Coinvolto nell'incendio un uomo che è stato affidato alle cure del 118. Presenti sul posto le forze dell’ordine.

