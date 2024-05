ANCONA Ogni giorno nuovi contatti, nuove proposte, nuove candidature. Il casting per la scelta del nuovo direttore sportivo dell’Ancona sta vivendo le sue giornate più intense. L’amministratore delegato Roberta Nocelli è impegnata costantemente nei colloqui per arrivare ad individuare il profilo ritenuto più adeguato alla progettualità che l’Ancona vuole realizzare nella prossima stagione.

Naturalmente una volta che questa fase sarà conclusa, l’Ad biancorossa dovrà coinvolgere nella decisione finale il presidente Tony Tiong con il quale dovrà esserci una sostanziale condivisione. In attesa che il presidente si palesi ad Ancona o comunque decida di comunicare direttamente le sue intenzioni ed i programmi per il prossimo futuro, i contatti proseguono.



Frara

I colloqui intercorsi fra la Nocelli e Alessandro Frara, ex direttore sportivo della Lucchese, non sono rimasti lettera morta. Anzi ci risulta che anche ieri vi siano stati ulteriori confronti fra le parti e che la candidatura di Frara sia tenuta comunque in ottima considerazione per la scelta finale. In questa ottica sembra che si sia raggiunta una sostanziale convergenza di vedute sulle linee guida da seguire nella costruzione delle prospettive future del club biancorosso. Il giovane dirigente si è detto entusiasta della possibilità di lavorare ad Ancona, assumerebbe la responsabilità della carica di diesse dorico con il massimo delle motivazioni. Come dicevamo ieri Alessandro Frara è figlio di Gianni ex calciatore dell’Ancona scomparso pochi anni fa e che aveva militato in biancorosso sotto la guida di Mialich nell’anno della promozione in C2 conseguita con il ripescaggio dopo lo spareggio di Macerata con l’Osimana. Il legame di Alessandro Frara con Ancona passa anche attraverso la madre Susanna che è anconetana. Comunque Frara corrisponderebbe al profilo tracciato dalla società essendo un giovane emergente, senza particolari vincoli ma anche con una certa esperienza nel girone.



Un’altra candidatura non secondaria appare essere quella dell’attuale direttore sportivo del Latina Matteo Patti. Quarantenne ex difensore fra le altre di Catanzaro, Avellino, Casertana e Sanbenedettese, egli ha avuto anche un breve passaggio con la maglia dell’Ancona. Come qualcuno ricorderà arrivo a dicembre nel corso del campionato di serie D 2011-2012 con Marinelli presidente. C’è stato il contatto diretto con Roberta Nocelli, anche in questo caso il profilo corrisponderebbe alle note caratteristiche richieste però Patti ha rinnovato di recente il suo contratto con il Latina sino al 2026 a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto. Nel caso, sarebbe necessario trovare un accordo con la società pontina del presidente Antonio Terracciano.



Continua ad essere mediaticamente accostato all’Ancona anche Daniele Faggiano. Ipotesi che resta allo stato attuale una semplice suggestione seppure suffragata dal ben noto rapporto fra l’ex diesse di Sampdoria e Parma con Roberto Boscaglia, consolidatosi dai tempi del Trapani delle promozioni in serie. Resta in piedi anche la pista di Filippo Ghinassi, diesse del Monterosi con precedenti esperienze all’Imolese e alla Juve Stabia che pur essendo una valida candidatura al momento non sembra essere in prima fascia. Invece Davide Mignemi ha avuto ieri un incontro con il presidente del Gubbio Notari con il quale sta trattando il possibile rinnovo del suo contratto. Sembra ormai fuori dal novero dei candidati.