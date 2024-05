ANCONA Il furibondo litigio termina con un accoltellamento. È tutta da ricostruire la dinamica della bagarre scoppiata ieri pomeriggio in via Pesaro, a due passi da piazzale Camerino. Un peruviano di 40 anni è finito all’ospedale dopo aver subito una coltellata alla mano. A scagliare il fendente, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stata una donna, anche lei sudamericana, all’apice di un diverbio, dove c’era pure un amico dell’uomo finito al pronto soccorso. Il motivo della coltellata? È tutto da definire.

Il racconto

I due stranieri hanno raccontato di essere stati aggrediti dalla donna dopo che lei aveva manifestato intenti suicidi. Avrebbero cercato di fermarla, innescando la reazione violenta della donna. Di lì, il ferimento alla mano con un pezzo di vetro o un coltello da cucina. Una versione che, ovviamente, dovrà essere accertata dai carabinieri del Norm, arrivati ieri in via Pesaro assieme all’ambulanza della Croce Gialla e all’automedica del 118. Il 40enne non è in gravi condizioni, probabilmente serviranno dei punti di sutura per chiudere la ferita.

L’allarme è scattato attorno alle 18. Da una prima ricostruzione, sembra che il litigio sia partito a casa del 40enne ferito e poi degenerato in strada. I due peruviani conoscerebbero, almeno parzialmente la donna. La bagarre sarebbe nata per motivi personali o sentimentali, ma non c’è neppure da escludere un tentativo di approccio intimo con la donna. Fatto sta che, stando alla versione dei due amici a un certo punto la sudamericana avrebbe preso un oggetto tagliente per poi ferire il 40enne. Difendendosi, ha subito il fendente alla mano, più probabilmente scagliato con un pezzo di vetro che con un coltello. La donna, all’arrivo dei soccorritori, era già fuggita. È in corso di identificazione. La Croce Gialla ha provveduto a trasportare all’ospedale il 40enne ferito, mentre l’amico è stato ascoltato sotto casa dai carabinieri del Norm e dai colleghi della stazione di Collemarino, intervenuti in ausilio.