SENIGALLIA È stato assolto il 69enne abruzzese accusato di ricettazione per aver venduto il quadro del cardinale Doria, trafugato a Palazzo Gherardi nel 2004, ad una casa d’aste de L’Aquila. «L’aveva acquistato a sua volta da un mercante d’arte che aveva un negozio – spiega l’avvocato Vincenzo Calderoni –. Il giudice ha quindi subito derubricato il reato, per il quale è stato assolto, in una contravvenzione per incauto acquisto per non aver verificato la provenienza. Circostanza questa che può capitare a chiunque acquisti un prodotto presso un’attività».

Le motivazioni



E’ difficile, se non raro, che chi compra un articolo usato in un negozio si metta a verificarne la provenienza. «Ad ogni modo – prosegue il legale – essendo riusciti a dimostrare che già prima del 2009 il quadro era in possesso del mio assistito, tramite una fotografia che lo ritraeva appeso in una parete di casa, non è stata applicata nemmeno la contravvenzione perché è sopraggiunta la prescrizione».

Le indagini sono partite nel 2022 a seguito della vendita del quadro, avvenuta il 1° settembre di quell’anno. Avendo dimostrato che erano trascorsi più di quattro anni, termine per la prescrizione, non è stata applicata nemmeno la sanzione. Il mercante d’arte, che aveva un negozio da rigattiere e antiquariato, nel frattempo è deceduto. Impossibile quindi ricostruire la filiera del furto, avvenuto vent’anni fa. Nessuno pagherà per averlo rubato ma almeno il quadro del cardinale Giuseppe Doria è tornato in Comune. Si trova nell’ufficio del sindaco, in attesa di essere esposto nella futura pinacoteca che verrà realizzata a Palazzo Gherardi. Confrontando le immagini della vecchia tela, un po' danneggiata, con quella attuale si nota che è stato anche restaurato.

«Il mio assistito aveva firmato fin da subito il consenso affinché il quadro venisse restituito al Comune di Senigallia – conclude l’avvocato Calderoni – non appena venuto a conoscenza del fatto che gli veniva contestato, ossia che era stato rubato in un palazzo della città».

Per la durata del processo, però, è stato custodito in un deposito giudiziario e solo al termine è stato disposto il dissequestro con relativa consegna, avvenuta martedì quando i carabinieri hanno consegnato la tela al sindaco. Resterà sempre un mistero quanto accaduto nel 2004, quando il comitato Salviamo il Classico si era accorto che dalla sede che aveva ospitato il liceo classico Perticari erano spariti diversi quadri. Oltre al ritratto del cardinale Giuseppe Doria, ora tornato a casa, in Spagna è stato rinvenuto lo scorso anno anche un altro quadro sparito da Palazzo Gherardi.