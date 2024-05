SANTA MARIA NUOVA Non rispondeva alle telefonate della figlia fin dal mattino, tanto da destarne la preoccupazione, vista la sua puntualità nel richiamare. Invece il telefono era rimasto muto per tutto il giorno, così come gli infissi di casa erano chiusi.

La figlia, allarmata, ha chiamato il 112, ma l’epilogo del soccorso alla madre - straniera di 72 anni, che viveva sola in un appartamentino al primo piano di via Garibaldi a Santa Maria Nuova - è stato il peggiore. La donna è stata trovata priva di vita, colta presumibilmente da un malore che le è stato fatale.

Nessun segno di effrazione, la casa in ordine, la porta chiusa dall’interno: i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, intervenuti martedì sera poco dopo le 22, sono entrati dalla finestra. Hanno trovato la poverina riversa a terra. Hanno aperto la porta ai soccorritori del 118 arrivati con l’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo per la donna non c’era già più nulla da fare e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato purtroppo inutile. Hanno soltanto potuto constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente già al mattino se non la sera precedente.

Nell’appartamentino sono anche intervenuti i carabinieri di Santa Maria Nuova che hanno avuto il difficile compito di avvisare la figlia della donna e comunicale la tragedia. Accertato che il decesso era sopraggiunto per cause naturali, il magistrato di turno della Procura di Ancona ha autorizzato la restituzione della salma alla figlia, che potrà procedere con la sepoltura.