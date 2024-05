ANCONA Il numero da ricordare è uno soltanto. Cinque, come i mesi che separano Ancona dal G7 Salute di ottobre, in programma alla Mole. Ma cinque sono pure i lotti di manutenzione stradale straordinaria cui la Dorica si sottoporrà per non farsi trovare impreparata all’ambito appuntamento. Il cronoprogramma di questi interventi è già nelle mani dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini. Che piazza la prima bandierina a Portonovo. «Lunedì inizieremo l’accantieramento» spiega. In programma ci sono lavori per 414mila euro che interesseranno il parcheggio Lago grande e la strada che collega la baia con la Provinciale, fino alla piazzetta. «Non interverremo mai occupando completamente la carreggiata o la totalità dei posti auto» assicura Tombolini, sottolineando come gli interventi verranno eseguiti tutti in orario notturno per creare il minor disagio possibile.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Passano due yacht a Fano in pieno giorno davanti al cantiere del lungomare: corrente staccata, auto rimossa, traffico in tilt

La deadline

La durata: circa quaranta giorni. «Anche se noi vorremmo chiudere tutto entro la prima settimana di giugno». Ed ora torniamo verso il porto. Lo facciamo col lotto 1, dal valore complessivo di oltre 750mila euro. Il più consistente, considerando che ingloba quasi la metà dei due milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Marche per adeguare le infrastrutture viarie di Ancona alla visibilità internazionale. Un altro milione, inoltre, lo metterà l’Autorità portuale per le aree di sua competenza. Nel novero del primo lotto finisce un pezzo importante di città: si parte dalla rotatoria San Martino, risalendo poi via Marconi e toccando prima la rotonda di piazzale Italia e poi quella della Stazione. In questo caso, l’affidamento dei lavori all’impresa è previsto per giugno, con la restituzione alla cittadinanza in sessanta giorni, ovvero ad agosto. Su via Marconi va fatto un appunto: cassata la ciclabile provvisoria - che sparirà, il Comune approfitterà di questi lavori per rivedere la viabilità della strada. Diverse le ipotesi al vaglio. Di sicuro aumenteranno le corsie a disposizione ed è possibile che quella riservata ai bus venga estesa anche in direzione Stazione, quando ora si estende solo verso il centro.

Il waterfront

Passando al lotto 2, per un valore complessivo di 421mila euro, finiranno sotto i ferri via Rupi di via XXIX Settembre, Lungomare Vanvitelli ed una parte di via XXIX Settembre. Di nuovo, manutenzione di cortesia per le delegazioni che dovranno raggiungere gli hotel in cui alloggeranno, divisi tra Palace, Nh e Seafront. Via XXIX Settembre sarà toccata soltanto in parte, probabilmente nella zona antistante Porta Pia, dove c’è lo spartitraffico. L’inizio lavori è fissato per giugno con consegna in 40 giorni, ovvero a metà luglio. C’è poi il lotto 4, quello che interessa direttamente la Mole. Verrà dunque sistemava la pavimentazione dei ponti storici per un importo di 200mila euro. «Sono ancora in fase di progettazione» anticipa Tombolini. Stessa situazione di quello che potremmo chiamare lotto 5, ovvero quello finanziato dall’Autorità portuale ma “appaltato” al Comune. Nello specifico, Molo Sud e via Da Chio. Un milione di euro i fondi a disposizione.

L’obiettivo

Il traguardo, per tutti i progetti, è lapalissiano: il 6 ottobre, quando i ministri della Salute delle 7 potenze mondiali siederanno alla Mole, la città dovrà farsi trovare pronta ad una vetrina importantissima, di quelle che capitano raramente e che non si possono fallire. Un’occasione da non perdere assolutamente e su cui si deve puntare per la riqualificazione di pezzi di città.