ANCONA Un foglio di via obbligatorio della durata di tre anni è stato emesso dalla Questura nelle scorse ore, ad Ancona, ai danni di un 40enne di origini egiziane reo di diversi reati contro la persona e contro il patrimonio.

La motivazione

La misura di prevenzione ha avuto origine a seguito della denuncia per tentato furto e danneggiamento, quando, durante la notte ed utilizzando un cacciavite si era introdotto, forzando la porta di ingresso, all'interno di un bar di una stazione di servizio della città ed aveva tentato di asportare della merce e del denaro. In quella circostanza aveva anche tentato di staccare dal muro l'allarme al fine di non essere scoperto. I poliziotti invece erano arrivati immediatamente sul luogo, cogliendolo in flagranza. L'uomo era stato denunciato in stato di libertà ed ora a suo carico è scattata anche la misura di prevenzione.