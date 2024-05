ANCONA Alla vigilia dell’ufficializzazione di una nuova Bandiera Blu, la comunicazione ufficiale è attesa per martedì a Roma, a Portonovo stanno per partire i lavori di sistemazione della strada d’accesso e del parcheggio Lago Grande, inseriti nel pacchetto previsto per il G7Salute, che cambieranno il volto della baia. Ma il pensiero è anche per l’annunciato, da parte dell’assessore Stefano Tombolini, palleggiamento di materiale nelle spiagge ed all’attuazione della Zac (zona accesso controllo. Argomenti su cui gli operatori esprimono il loro parere. Una stagione che iniziain salita.

Le criticità



«Per quanto riguarda i lavori per il G7 afferma –Paolo Bonetti – non penso che intralceranno più di tanto il regolare inizio della stagione. Certo ci saranno delle criticità ma è stato spiegato che i lavori verranno effettuati di notte, a stralci. D’altro canto non è possibile fare in altro modo se vogliamo cogliere questa opportunità». Ancora Bonetti: «Rispetto al palleggiamento sarà una soluzione tampone ed in ogni caso bisognerebbe non solo avere come riferimento la linea di costa dello scorso anno ma quella di diversi anni addietro e l’altezza delle spiagge per essere efficace. Fermo restando che una protezione a mare sarebbe la soluzione migliore. La zac? L’esperienza dello scorso anno è stata positiva. Ripetiamola magari con l’ausilio della tecnologia».

«Per i prossimi lavori penso che il risultato valga la pena del sacrificio e del disagio che ci potrebbero essere – il pensiero di Marcello Nicolini presidente del Consorzio La Baia -. Del resto saranno effettuati di notte, proprio per limitare i disagi. Sulla prossima Zac penso che piano piano ci si abituerà a questo provvedimento, che è quello annunciato per i prossimi anni dall’amministrazione comunale. E l’esperienza dello scorso anno indica che potrebbe essere la strada giusta. Di certo la regolamentazione delle auto è una delle priorità della baia». Per quanto riguarda il palleggiamento c’è chi lo ritiene sbagliato nei tempi. «Sarebbe stato meglio farlo a metà maggio, prima del posizionamento degli ombrelloni – afferma Maurizio Sonnino della Capannina-. A giugno, almeno per quanto riguarda il nostro stabilimento, sarà complicato intervenire di nuovo sugli arenili con gli ombrelloni già posizionati».



Prosegue Sonnino: «Comunque meglio che niente perché dalle nostre parti l’erosione è stata veramente importante. Piuttosto si tratta di un lavoro che dovrebbe essere programmato prima di ogni stagione. Sul progetto del Comune sulla viabilità penso che sia macchinoso mappare tutte le auto. Si potevano lasciare le cose come lo scorso anno, visto che l’esperienza è stata positiva. «Sono contento dell’apertura dell’assessore Tombolini verso le scogliere rigide qui davanti - dice Eros Renzetti del Fortino - che peraltro è l’unica soluzione prospettata dalla Soprintendenza. L’importante è che si prendano provvedimenti che siano risolutivi. La viabilità? Fermare le auto a monte come lo scorso anno va bene. Un po’ meno, secondo me, l’idea di fare una mappatura delle auto che possono scendere. Troppo macchinoso. Come Consorzio abbiamo delle idee che porteremo in Comune».