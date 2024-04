ANCONA Un passo dopo l’altro, si compone il cartellone di spettacoli a corredo degli eventi dell’UlisseFest che dal 5 al 7 luglio andrà ad impreziosire la proposta estiva ad Ancona. Dopo l’annuncio fatto dal Corriere Adriatico lo scorso 21 aprile riguardo lo show di Vasco Brondi nel programma della kermesse, adesso spunta anche il nome di Dardust. Il pianista e compositore ascolano, all’anagrafe Dario Faini, farà parte della squadra di musicisti che, a corollario degli appuntamenti prettamente legati al tema del turismo, si esibiranno la sera nel centro di Ancona. La location dei concerti, nemmeno a dirlo, la maxi arena al porto antico. Luogo fortemente voluto dall’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio e ancora in via di definizione.

Gli ospiti

Non si conosce ancora la data e l’orario dell’esibizione di Dardust: mancherebbero, infatti, le ultime specifiche per la definizione dell’accordo. Ma l’artista sarebbe ormai vicino alla conferma. Mentre è nero su bianco la partecipazione di Vasco Brondi, cantautore ferrarese, che salirà sul palco della maxi arena il 4 luglio alle 21,30. Ma l’allestimento sul mare non sarebbe l’unica location dove si svolgeranno le attrazioni serali dell’UlisseFest. Infatti gli organizzatori hanno scelto anche il Teatro delle Muse per gli appuntamenti di carattere divulgativo e discorsivo. Il 6 luglio, infatti, sul palco del Massimo Dorico è atteso Vincenzo Schettini: il prof di fisica che ha conquistato il web e ora anche la tv. Sarà lui a condurre il talk “Viaggiare: ci vuole un fisico bestiale”. «Scopriremo che i viaggi sono una questione di fisica e che i punti d’incontro tra le leggi che regolano il mondo e la nostra passione per scoprire il pianeta sono innumerevoli» spiega la descrizione dell’evento sul sito dell’UlisseFest. Inizio ore 19,30, biglietto 18 euro.

L’anticipazione

Il festival sarà anticipato da un’anteprima che si svolgerà sempre al Teatro delle Muse il 31 maggio. Ospite lo scrittore Alessandro D’Avenia che porterà sul palco l’intervento dal titolo: “Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana». Un percorso a cavallo tra letteratura ed esperienza personale alla scoperta del recupero della dimensione eroica del vivere quotidiano «spesso soffocata da viaggi vissuti con scarso trasporto o di corto respiro - spiega la descrizione -, per esplorare quel cammino incerto, faticoso e pieno di fascino che chiamiamo vita e che spesso rappresenta la nostra appassionata odissea quotidiana». Ingresso 15,50 euro. I biglietti per gli spettacoli sono in prevendita sul circuito Vivaticket.