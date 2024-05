ANCONA - «La Mole non è il Palarossini. Concerti sì, ma non rock». Con queste parole il sindaco Daniele Silvetti dipana la nebbia che avvolge il destino della fortezza pentagonale. Ma intanto l’assessora Anna Maria Bertini viene attaccata dal mondo delle associazioni culturali, quelle che in passato hanno animato la corte interna con l’organizzazione di concerti di vario genere - in effetti non solo “rock” - e che hanno riempito il parterre che ha capienza legale fino a 1.500 posti. Il sindaco rompe gli indugi e recide definitivamente il cordone ombelicale con il passato. Prende in esempio la novità della manifestazione di interesse, introdotta quest’anno per finanziare i progetti culturali 2024, ed entra a gamba tesa sulla gestione Marasca: «Uno strumento di garanzia e trasparenza, prima vigeva la regola della pacca sulla spalla».

APPROFONDIMENTI IL CINEMA Ancona, Pieraccioni-Siani, è quasi tutto pronto: caccia alla villa per il cinepanettone

Il sindaco affronta l’argomento senza mezzi termini e rivendica la visione degli spazi per l’entertainment.

Il futuro

Al centro della questione l’annuncio fatto dalla Bertini l’altro giorno durante la conferenza stampa di Tipicità in Blu: «La Mole diventerà un museo». A quel punto, intervistata dal Corriere Adriatico sul destino dei grandi concerti che un tempo trovavano casa nella corte interna ha risposto: «Per quelli c’è l’arena sul porto». Al massimo, nell’idea dell’assessora, la corte della Mole potrà ospitare spettacoli di musica classica, danza classica, teatro e poesia. «Ma per musica classica non s’intende solo e strettamente quella circoscritta al genere classico - precisa il sindaco -. Piuttosto quegli spettacoli musicali che si sposano con il contesto della Mole e per un parterre da 4-500 posti. Certamente non il rock, per quello c’è l’arena».

Chi entrae chi esce

Proviamo noi ad interpretare, allora, cosa potrà essere rappresentato musicalmente alla Mole da qui in avanti: il jazz sì, la classica sì. Insomma, una proposta alta. Per un target più elevato, se non altro di età. Però, a questo punto, si conferma il fatto che i cantieri che avvolgono la Mole Vanvitelliana non sono la reale causa del cambiamento. «Per quest’anno sì» ribadisce il sindaco. Ma per le prossime stagioni è evidente che si tratta di un indirizzo politico.

Le incertezze

Intanto, tra mille interrogativi e incertezze, si va verso l’inaugurazione dell’arena sul porto per i maxi concerti: un contenitore che può ospitare fino a 5mila spettatori. Ma che quest’anno rischia di rimanere sguarnita. «Sarà un test, vedremo come andrà. Le valutazioni si fanno alla fine» sottolinea Silvetti. Per ora c’è un solo artista ufficialmente programmato: Vasco Brondi il 4 luglio. Artista annunciato, ma i biglietti non sono ancora in vendita perché manca l’ufficialità dello spazio concerti. Altro artista in via di conferma è Dardust, anche lui all’interno del cartellone dell’UlisseFest. Dopodiché, per l’arena, non c’è nient’altro in ballo. Almeno per il momento.