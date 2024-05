FANO Due yacht sono arrivati uno dopo l’altro al porto di Fano, nel pomeriggio di ieri. Entrambi gli scafi provenivano da cantieri nautici dell’area industriale a Bellocchi e il loro passaggio ha creato rallentamenti del traffico, come era prevedibile dall’orario e nonostante entrambi i gusci avessero dimensioni minori rispetto ai due giganti di oltre 40 metri transitati sulle strade di Fano nel marzo scorso.

Di notte niente black out

Anche la polizia locale ha dunque avuto il suo bel daffare ed è dovuta ricorrere alla rimozione forzata di un’automobile, parcheggiata dove rappresentava un ostacolo. Ancora una volta torna in auge il tema degli orari per i trasporti dei maxi yacht: ieri se ne trovava traccia nelle chat di automobilisti indispettiti dall’attesa in coda.

Sarebbero preferibili transiti alle ore piccole, quando non c’è traffico, ma di notte Enel non contempla (salvo rarissime eccezioni) i distacchi di corrente, indispensabili per aprire la strada verso il mare ai grandi scafi.

Difficoltà allo Sferisterio

Segnalate difficoltà davanti al parcheggio Sferisterio e alla svolta tra via Cavallotti e viale Battisti: per le sue pendenze è uno dei punti più critici, tanto che gli autisti dei maxi-trasporti sono costretti a dare fondo a tutta la loro abilità per superare l’ostacolo. Il primo a passare è stato uno scafo di Azimut, un modello Az66 lungo una ventina di metri e alto circa 6.

Distacco di corrente programmato alle 15.30 lungo la strada Flaminia, vicino alla rotatoria dei vigili del fuoco, per evitare possibili e pericolose interferenze, dove i grandi gusci nautici quasi sfiorano i fili dell’alta tensione. Più grande il secondo maxi-trasporto: una barca modello Squalo 100 di Alpha Yacht, allestita nel cantiere di Adriatica Nautica. Lungo circa 33 metri e largo poco meno di 8, lo scafo è alto oltre 9 metri carrello compreso.

Rimossa un'auto

E se il primo yacht è arrivato in porto senza trovare particolari intralci sulla sua strada, non altrettanto è successo per il secondo, più voluminoso. La polizia locale ha dovuto infatti rintracciare i proprietari di alcuni veicoli, che erano stati parcheggiati ai lati del percorso dai cantieri nautici al mare, dove risultavano altrettanti ingombri davanti al maxi-trasporto.

In un caso è stato però necessario ricorrere alla rimozione forzata. Lo scafo di circa 20 metri è stato trasportato da Service 4, quello di oltre 30 metri dalla ditta Sorcinelli. Sono arrivati in porto rispettivamente alle 16 e alle 18.30.