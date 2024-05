Esagera con l'alcol, non vuol pagare il conto (5 euro) e scaglia il piatto di vetro contro il titolare del locale etnico

ANCONA - Intervento dei poliziotti ieri sera intorno alle ore 22.00 nei pressi di via Marconi a seguito di una segnalazione che riferiva di un uomo che dava in escandescenza all'interno di un locale etnico.



Giunti sul posto i poliziotti prendevano contatti con il proprietario dell'esercizio commerciale il quale riferiva che, un uomo - di origine libica di circa 35 anni, regolare sul territorio nazionale - dopo aver ordinato un piatto di cibo si rifiutava di pagare il conto, che ammontava a circa 5 euro.

In particolare l'uomo riferiva che il 35enne, dopo essersi rifiutato di pagare quanto dovuto, si era alterato alla richiesta di saldare il conto ed aveva scagliato contro il titolare un piatto di vetro, ferendolo lievemente al volto.

I poliziotti contestualmente richiedevano sul posto l'intervento del personale sanitario affinché prestasse le prime cure all'uomo ferito. In quel momento dalla toilette usciva il 35enne, in evidente stato di alterazione psico fisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche in procinto di scagliarsi nuovamente contro l'uomo, ma veniva immediatamente bloccato dai poliziotti.

Alla richiesta di fornire un documento l'uomo si rifiutava categoricamente e, pertanto, veniva accompagnato presso gli Uffici di via Gervasoni e denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta e per non aver ottemperato all'ordine di esibire un documento di identità.