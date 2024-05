Matteo Giunta, primo compleanno da papà con Matilde. Il commento di Federica Pellegrini lascia tutti senza parole: «Copione»

Matteo Giunta ha compiuto gli anni nella giornata di martedì 7 maggio. Sul profilo Instagram dell'allenatore di nuoto fa capolino una foto con la piccola Matilde tra le braccia e la moglie Federica Pellegrini al suo fianco. E' il primo compleanno da genitore.

Il commento di Federica Pellegrini: «Copione»

La tenera foto di Matteo Giunta con in braccio Matilde, vestita di rosa e col volto coperto da una emoji, sta conquistando i fan. Il marito della Pellegrini ha compiuto 42 anni e festeggia con un tiramisù fatto in casa. Federica gli è vicina mentre regge il dolce su cui sono posizionate le candeline e si sporge verso di lui per baciarlo sulla guancia. Sotto il post, l'uomo ha scritto: «Parafrasando Elliott Erwitt... direi che la bellezza della fotografia è che non devo spiegarla a parole». E un'utente affascinata dallo scatto commenta: «E' vero, non c'è niente da spiegare, trasmette tutto da sola!». Ma poi arriva Federica Pellegrini che accusa il marito di essere un «copione». A cosa si riferirà?

Il sostegno dei fan... al tiramisù

I follower colgono l'ccasione del compleanno di Matteo Giunta per esprimere la loro ammirazione verso la coppia e la figlia di 4 mesi: «Siete meravigliosi!» e «Quanta bellezza!!», si legge sotto la fotografia. Ma è soprattutto il tiramisù casalingo a conquistare i fan: «Ma del tiramisù fatto in casa... ne vogliamo parlare???», «Sono così golosa, che vedo solo il dolce» e un'altra persona conclude: «Il tiramisù nella pirofila di pirex come torta dovrebbe essere patrimonio mondiale. Auguri Matteo, grande Fede!» Non è chiaro, invece, cosa volesse dire la Pellegrini con il suo commento.

Forse la citazione su Elliott Erwitt è sua e Matteo gliel'ha rubata per l'occasione?