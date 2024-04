ANCONA Metti un pomeriggio a pranzo in piazza del Papa. Esperienza da dimenticare per gli avventori di Civico 61, costretti ad interrompere il loro pranzo con vista su Clemente XII per permettere le manovre di un grosso autoarticolato che aveva appena scaricato degli allestimenti al Teatro delle Muse. Erano circa le 13 quando i clienti, molti turisti, hanno dovuto alzarsi per spostare i loro tavoli, le sedie e le fioriere, evitando così che il camion portasse con sé l’arredamento dei gazebo. Una scena di puro delirio durata circa mezz’ora e della quale esistono diversi video girati dai commercianti.

La protesta

«Non ne possiamo più» confessa la ristoratrice di Civico 61. Ci racconta di aver perso 600 euro per colpa di quell’inconveniente. Tutti mancati incassi. Per non parlare della figuraccia fatta con chi credeva di essersi accomodato nel salotto buono della città ed invece si è ritrovato nel bel mezzo di un piazzale adibito al carico-scarico. E non è la prima volta che succede. «Io ne ho contate almeno tre durante gli orari di servizio» fa la ristoratrice. Ci mostra anche un video che risale all’ottobre scorso: la scena è la stessa, ma stavolta il camion è rosso. Cambia anche il malcapitato autista di turno, costretto a giocare a shangai tra i tavoli e gli ombrelloni per uscire di retromarcia da piazza del Papa. Il tutto a pochi centimetri dai clienti, come un elefante in una cristalleria.

I guai

Tornando al bisonte verde oliva di ieri mattina, i guai sono però iniziati ben prima dell’ora di pranzo. Già intorno alle 10, infatti, l’autoarticolato aveva creato scompiglio in piazza della Repubblica. L’autista aveva deciso di parcheggiare il grosso automezzo in via dell’Appannaggio, davanti alla Chiesa del Santissimo Sacramento. Risultato: traffico in tilt per una decina di minuti. Il tempo, probabilmente, di andare a sincerarsi al teatro di dove scaricare la merce. Una piccola eternità visto che il camion ha ristretto ulteriormente la carreggiata, riducendo il transito ad un solo senso di marcia e costringendo chi arrivava da via XXIX Settembre ad incolonnarsi in attesa di poter sorpassare l’autotreno. Un’altra coppia di camion, intanto, era già parcheggiata davanti alle Muse.