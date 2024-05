Scontro frontale tra due auto: portato all'ospedale di Torrette un ragazzo di 26 anni

ANCONA - Tanta paura per uno scontro frontale in via Posatora di fronte alla chiesa. Immediati i soccorsi: sul posto la Croce Gialla, l'automedica, i vigili del fuoco, la polizia municipale ed anche i carabinieri. Portato all'ospedale di Torrette un ragazzo di 26 anni con un codice di media gravità mentre un ventenne ha invece ha rifiutato il trasporto.