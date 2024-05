ANCONA Giro di poltrone ai vertici del porto turistico. Ieri pomeriggio si è svolta l’assemblea degli azionisti che ha deciso le nuove nomine per il cda e il collegio sindacale. Andrea Giorgetti è il nuovo presidente, indicato dal sindaco di Ancona, che succede a Leonardo Zuccaro. L’altra nomina in capo a Silvetti è quella del diportista Gianluca Gianni. Vicepresidente di Marina Dorica l’ex assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini già presidente di Assonautica e diportista anconetano. Nel cda: Ennio Molinelli (già presidente dell’Ancona Yacht Club), Claudio Ciarmatori (già presidente della Lega Navale), Loris Simonetti indicato dal Dopolavoro ferroviario e Elio Libri indicato dalla Stamura.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Portonovo e Marina Dorica eco-friendly: si guadagnano l’ennesima Bandiera Blu



L’obiettivo

«Ora bisogna attrarre imbarcazioni importanti e da fuori regione» è l’input di Giorgetti, broker assicurativo nel cda di Aon Italia e anche lui diportista esperto e profondo conoscitore di Marina Dorica. «Il nostro porto turistico funziona molto bene - afferma -, ma viene percepito come un luogo distante dalla città. Ci impegneremo a comunicarlo meglio, anche in virtù delle tante attività imprenditoriali e commerciali che vi gravitano. Dobbiamo stimolare gli imprenditori a fare business a Marina Dorica». «Mi adopererò per far funzionare al meglio Marina Dorica, tenuto conto del valore che ha a beneficio di tutta la città» ha replicato il vicepresidente Manarini.

I revisori

Il nuovo collegio sindacale, invece, è composto dal presidente Gianluigi Gentili e dai membri del collegio dei revisori Stefano Di Gioacchino e Luigi Scoponi. Il direttore di Marina Dorica, Alessandro Domogrossi, ha voluto dare il benvenuto ai nuovi incaricati: «Veniamo da un triennio proficuo - ha affermato - e altrettanto sarà quello in arrivo». Entro il mese di maggio si terrà la prima riunione del cda appena insediato. «Giusto il tempo di adempiere alle pratiche amministrative» specifica Domogrossi. Intanto Giorgetti si prepara a formulare le linee di indirizzo per la gestione sotto la sua guida.

Le dinamiche

Nel curriculum una nomina già nel cda di Marina Dorica nel 2010. Un solo mandato. «Ma conosco bene le dinamiche di gestione» assicura Giorgetti che mette a prua obiettivi importanti. «Il porto turistico vive a seconda di quanta domanda c’è - spiega -, pertanto bisogna incrementarla ed allargare il raggio di attrazione». Sulla comunicazione intravede possibilità importanti: «Spingere bene anche sui social per far conoscere tutti i nostri servizi e le attività che ci sono». E a chi sostiene che la lontananza dal centro è un deterrente, replica deciso: «Tutti i maggiori porti turistici sono lontani dal centro città. Ma implementando i collegamenti si può ridurre questa percezione che non è poi cosìm realistica».