ANCONA Dita incrociate. Entro domani la produzione del nuovo film di Natale con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani comunicherà alla Marche Film Commission quando torneranno per i prossimi sopralluoghi. Dovrà essere fatto tutto nel giro di poche settimane, perché nel caso fosse confermata Ancona quale set del cinepanettone, si procederà poi alla svelta con le riprese che si effettueranno tra giugno e luglio in un tempo massimo compreso tra le 8 e le 10 settimane. «Cercavano un posto a misura d’uomo, ma con le caratteristiche della città» spiega Francesco Gesualdi, direttore della Marche Film Commission. Quindi Ancona è sembrata subito essere il luogo adatto.

La toccata e fuga

La settimana scorsa la toccata e fuga nella Dorica. Un paio di giorni, giusto per vedere un po’ di spazi all’aperto, scorci interessanti e qualche interno. La Film Commission, sulla base dei loro desiderata, li ha accompagnati in un’escursione nell’area portuale, da Marinadorica al porto antico, passando per la Mole Vanvitelliana risalendo poi fino al centro toccando la Pinacoteca e Palazzo Jona. Non poteva mancare una puntata al Passetto. Poi, per probabili esigenze di copione, un giro anche all’ospedale regionale di Torrette. Ora Pieraccioni e Siani dovranno tornare per visitare alcune ville dove si dovranno girare gli interni. Ma molto probabilmente il sopralluogo, questa volta, sarà effettuato fuori provincia.

La decisione

«C’è una certa fretta di decidere» ammette Gesualdi, che intanto ha predisposto la sua struttura per mettere la produzione cinematografica (Lucisano Media Group) in condizioni di scegliere Ancona per le riprese. «Per ora ci limitiamo a svolgere un normale servizio di supporto - prosegue - attraverso la nostra location manager che li sta aiutando a trovare ciò che desiderano». Poi, se tutto dovesse andare bene, si entrerà nella seconda fase. «Una volta che avranno deciso di girare nel nostro territorio - spiega Gesualdi - li aiuteremo nella logistica, ad esempio a sottoscrivere le convenzioni con alberghi e ristoranti. Insomma, se e quando avremo l’ufficialità si entrerà davvero nel vivo».

La volta di Nanni

Ancona non finisce nel grande schermo da ben 23 anni, quando con “La stanza del figlio” di Nanni Moretti ha portato gli scorci suggestivi del capoluogo in tutta Italia e nei maggiori festival internazionali. Di tutt’altra caratura la commedia di Natale, ma per la città sarebbe comunque un’esposizione importante. Merito della Marche Film Commission. «Personalmente sono nel mondo del cinema da 40 anni - sottolinea Gesualdi -. Conosco tanti produttori, e da quando sono diventato responsabile di questa struttura ho fatto una sorta di roadshow andando a parlare con tutti spiegando le potenzialità che esprime un territorio come le Marche». Target centrato? È ancora presto per dirlo, almeno per quanto riguarda il film di Siani e Pieraccioni. Ma sembra che le cose si stiano mettendo bene. Intanto Ancona è tornata ad essere attrattiva per le produzioni tv: lo dimostra la fiction “I magnifici 5” con Raoul Bova, girata in città la primavera scorsa, e la serie tv con Marco Bocci, “Alex Bravo, un poliziotto a modo suo”, che proprio ieri ha girato alcune scene in centro e nel rione Adriatico. Adesso non resta che attendere il responso dei due big della comicità italiana. Se fosse un sì, prepariamo i pop corn.