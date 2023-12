«Ho tonificato il mio corpo senza rinunciare a nulla: amo gli alcolici e i carboidrati»

Lizzy High è un'influencer inglese che si occupa di fitness. Ogni giorno, la 22enne, che è seguita da oltre 340mila follower su Instagram, dispensa consigli molto preziosi per mantenersi in forma senza rinunciare ai propri cibi preferiti e a qualche sfizio. Lizzy è molto apprezzata perché dimostra che bisogna essere gentili con il proprio corpo e amarlo sempre senza mai portarlo a limiti inutili e pericolosi.

Uno dei video di Lizzy High che ha riscosso maggiore successo, spiega come tonificarsi senza eliminare alcun alimento. L'influencer dice: «Molte persone diranno che non puoi mangiare zucchero o carboidrati o bere alcolici per vedere progressi. Ma questo è molto lontano dalla verità. Mangio carboidrati tutti i giorni, mangio cioccolata o biscotti tutti i giorni, normalmente bevo un bicchiere di vino una volta alla settimana perché sono una persona normale che vuole davvero godersi il cibo e la propria vita. Allora, vi chiederete, come puoi tonificarti anche mentre mangi i tuo cibi preferiti? Tonificare significa costruire muscoli e perdere grasso, ecco quindi alcuni consigli per 'tonificarsi' senza rinunciare a nulla. Mangia con calorie di mantenimento. Pratica l'assuefazione al cibo ovvero quel momento in cui mangi qualcosa come il cioccolato ogni giorno e con moderazione. Questo ti impedirà di abbuffarti o di pensare a tutto il ben di Dio durante i fine settimana. Segui un piano di allenamento strutturato e implementa un sovraccarico progressivo. Fai piccoli cambiamenti ai tuoi pasti per renderli più equilibrati. Ad esempio, invece di avere una pasta al burro con formaggio intero e nient'altro, aggiungi un po' di proteine ​​e usa un formaggio leggero».

Inoltre, Lizzy High ha anche dato un consiglio sull'allenamento da seguire: «Non saltare il cardio.

Non devi sforzarti di farlo, ma anche solo fare 10-15 minuti può aiutare. Concentrati sull'approccio 80/20 in cui l'80% delle volte nutri il tuo corpo con un sacco di cibi nutrienti, mentre il restante 20% assumi quel cibo che fa bene all'anima. Cerca di mantenere questo concetto, così brucerai di più durante la giornata. Un allenamento rappresenta solo il 4% della tua giornata. Concentrati su ciò che puoi aggiungere, piuttosto che su ciò che puoi limitare. Concentrati sul mantenimento di un alto livello di proteine. Un elevato apporto proteico ti aiuterà a mantenere e costruire la massa muscolare».