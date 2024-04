FERMO I Paperoni della provincia abitano a Porto San Giorgio. La città del turismo e del commercio batte il capoluogo, sul podio con il terzo posto, e i centri del distretto calzaturiero. Non sarà una novità, come rimarca il sindaco Valerio Vesprini, ma comunque un dato che il Comune incassa con piacere. Che poi non sempre la ricchezza sia sinonimo di elevata qualità della vita è un altro discorso.

Lo studio

Il dato emerge dall’ultima pubblicazione online del ministero dell’Economia e delle Finanze e si riferisce al 2022, ultimo anno di cui sono noti i riepiloghi sulle imposte. In Italia il reddito medio pro capite si è attestato a 21.752 euro, oltre mille in più rispetto all’anno prima, e Porto San Giorgio, con oltre 22mila euro, è l’unico centro della provincia con una media superiore a quella tricolore e che supera la soglia dei 20mila euro. Solo sfiorata dalla piccola Monte Vidon Corrado, la patria di Osvaldo Licini, che si piazza al secondo posto.

Porto San Giorgio resta la meta agognata di chi ha il portafoglio più gonfio, e per capirlo basta dare un’occhiata ai prezzi delle case e degli affitti che spingono a volte le giovani coppie a cercare un tetto altrove, mentre richiama imprenditori e liberi professionisti che magari lavorano nelle aziende calzaturiere del distretto fra Fermano e Maceratese o negli uffici e gli studi di Fermo. In sostanza, almeno all’apparenza, i numeri danno indicazioni positive: su 40 Comuni del Fermano, 38 fanno hanno il segno più rispetto all’anno prima (il 2021), con un calo (lieve) solo per Montefalcone Appennino e Francavilla d’Ete.

Ma la crescita è legata agli influssi del Covid sui redditi immediatamente successivi al 2020: crescono un po’ tutti anche perché prima c’era stato un forte calo. Senza contare l’inflazione che erode gran parte del vantaggio acquisito. La crescita rispetto all’anno prima si attesta quasi ovunque oltre il 5%, mentre il record spetta a Torre San Patrizio, che fa un balzo del 16% rispetto al 2021. Un record. Proprio l’altro giorno abbiamo sottolineato l’impegno del Comune sul fronte di viabilità, case e servizi in un centro, fra l’altro, che si trova a poca distanza da un’area a forte sviluppo come quella di Campiglione di Fermo, che ospiterà anche il futuro ospedale.

Le zone

Tra i centri calzaturieri si piazzano meglio in classifica Montegranaro, quarto con 19.373 euro, e Sant’Elpidio a Mare, sesto con 19.209 euro, mentre resta più indietro Porto Sant’Elpidio, poco sopra ai 18mila euro. I tempi dei macchinoni sotto casa e le vacanze nei luoghi esotici sembrano lontani ma, fatte le dovute proporzioni, poteva andare peggio. Nella top ten entrano anche Grottazzolina con 19.245 euro, Monteleone con 19.172, Altidona con 19.054 (il paese è anche in vetta fra i centri dove aumentano gli abitanti grazie al forte sviluppo di Marina di Altidona), Amandola con 18.735 e Magliano di Tenna con 18.608, mentre sono appena fuori dai magnifici 10 due centri dell’interno da sempre molto attivi a livello industriale, Montegiorgio e Monte San Pietrangeli. Porto San Giorgio conta anche 180 contribuenti con un reddito complessivo superiore ai 120mila euro (a Fermo 202), mentre in 274 hanno dichiarato tra i 75 e i 120mila euro e 346 fra 55 e 75mila euro.

Un quadro opposto nei piccoli centri dell’interno, penalizzati dal lento spopolamento, la mancanza di infrastrutture e un’economia che si basa su agricoltura e turismo green. Gli ultimi 3 posti sono occupati da Belmonte Piceno. Montelparo e Smerillo, che seppur in crescita, fa segnare il dato più basso: 15.583 euro. Una cifra lontana dal reddito pro capite delle Marche che è di 20.641 euro, all’11° posto nella classifica nazionale.