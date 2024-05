Scooterista non si ferma all'Alt, inseguimento da film a Fermo con incidente: feriti due poliziotti e il giovane

FERMO - Scene da film questa notte tra Fermo, Porto San Giorgio, Capodarco e Paludi. Erano circa le 23 quando la polizia nel corso di un controllo ha intimato l'alt a uno scooterista che non si è fermato ed è scappato a tutta velocità.

Ne è seguito un rocambolesco inseguimento terminato a San Marco alle Paludi dove lo scooterista, dopo aver urtato l'auto della polizia è finito in un campo. Due agenti che hanno fatto di tutto per fermarlo hanno riportato lesioni, uno ha addirittura il polso fratturato. Sul posto due pattuglie della Volante, la Croce Azzurra con due ambulanze e i carabinieri del Radiomobile per i rilievi. Lo scooterista e due agenti feriti sono stati trasportati all'ospedale Murri.