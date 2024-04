SANT’ELPIDIO A MARE - Diego Della Valle sta pensando di realizzare un serial televisivo con testimonial e ambassador per far vedere la vita di un artigiano. Lo ha anticipato a Milano lo stesso industriale nel corso del Luxury Summit 2024 organizzato dal Sole 24 Ore, realizzato in collaborazione con Htsi e dal titolo “Formazione e sostenibilità 4.0”.

«L'artigianalità è e sarà un punto centrale della nostra comunicazione» ha osservato il patron del gruppo Tod's. Che non ha nascosto come dopo un po' di tempo in cui l’artigianato era stato il tema di alcuni eventi e progetti mediatici, i consulenti avevano suggerito di cambiare registro. E invece le iniziative che hanno visto gli artigiani in primo piano hanno sempre ricevuto molti consensi. Per la felicità di Diego Della Valle che ha così deciso di proseguire. Così come nell’ultimo caso, la mostra “The art of craftsmanship - a project by venetian masters” allestita a Venezia nel corso della Biennale e che racchiude le interpretazioni dell'iconico gommino Tod's di undici artigiani veneziani. Il tema che Della Valle era chiamato a sviluppare nel Luxury Summit di ieri era “Il nuovo umanesimo: l’uomo al centro del futuro digitale e sostenibile”. L’industriale marchigiano vede «un grande interesse, anche a livello governativo, verso il sostegno all'artigianato e ai giovani».

Della Valle ha poi proseguito: «L'artigianato va assolutamente supportato, perché la qualità del made in Italy che vogliamo divulgare nel mondo passa attraverso l'artigianato. E oggi l'artigiano è merce rara». Nel corso del suo intervento lo stesso Della Valle, da sempre impegnato nella comunicazione del saper fare italiano e nella valorizzazione dell’intelligenza artigianale, ha affermato: «Sto pensando da un po' di tempo alla realizzazione di un serial televisivo con testimonial e ambassador dei nostri marchi per mostrare la vita di un artigiano. Che deve avere una qualità della vita più che accettabile» ha aggiunto lo stesso Della Valle, mostrandosi d’accordo con chi, prima del suo intervento aveva sottolineato come la retribuzione fosse un elemento importante per attrarre i giovani verso i mestieri manuali. Il presidente e amministratore delegato del gruppo Tod’s è poi tornato a parlare dei progetti di formazione che l’azienda sta studiando nelle Marche, insieme alla Regione, alle Università e agli istituti locali per attirare i giovani e farli diventare futuri maestri artigiani. Infine ha ricordato il restauro di palazzo Marino a Milano come buona pratica e esempio di collaborazione tra pubblico e privato che, nel caso di Tod’s, ha sempre registrato ottimi risultati.