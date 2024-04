SANT’ELPIDIO A MARE La laurea in arte e artigianato voluta da Diego Della Valle sta per diventare realtà. Stanno infatti proseguendo senza sosta i dialoghi tra il Gruppo Tod’s e la Regione Marche per concretizzare l’idea di creare corsi di laurea in arte e artigianato. «Sono convinto che non solo aiuteranno a tenere alti i nostri valori ma potrebbero anche nobilitare la vita dei ragazzi aiutandoli a seguire percorsi più vicini alle loro radici» ha detto ai giornalisti a Venezia il patron del Gruppo Della Valle nel corso dell'inaugurazione dell’iniziativa dal titolo “The art of craftsmanship - a project by venetian masters” che racchiude le interpretazioni dell'iconico gommino Tod's di undici artigiani veneziani.

La battaglia

Da tempo l’imprenditore del Gruppo che fa capo a Casette d’Ete pensa ad una laurea in Arti & Mestieri capace di avere lo stesso prestigio sociale di una laurea in Legge, Ingegneria o Medicina. Per lo stesso imprenditore, avere una laurea in Mestieri d'arte renderebbe orgoglioso chiunque. Non a caso lo stesso Della Valle è il testimonial del valore dell'artigianato. E con le sue parole cerca di rendere i mestieri attraenti per i giovani. Anche a Venezia ha colto l’occasione per comunicare il ruolo e la bellezza di essere artigiano. «Non sono forse gli artigiani i veri anarchici del lavoro? Nelle loro mani hanno il proprio successo. Ci sono segreti tramandati nei secoli. Si sentono dei padreterni e hanno ragione» ha spiegato il patron di Tod’s nelle interviste.

Il ruolo

E sempre riferito agli artigiani ha affermato: «Sono persone incredibili, menti fantastiche, vogliono fare questo lavoro incredibile e speciale. Il messaggio per le nuove generazioni è che fare l'artigiano è una professione molto nobile, non una scelta di secondo piano». E sempre per catturare l’attenzione dei giovani sottolinea come l’artigiano sia libero di scegliere dove vivere, magari in un luogo dove la qualità della vita è migliore rispetto a quella delle metropoli. Per Della Valle, il ruolo degli artigiani è quello di realizzare prodotti che dureranno per un lunghissimo periodo, il massimo della sostenibilità.

Il Paese

«Viviamo all’insegna del made in Italy, un marchio fantastico, quindi per un’azienda come la nostra sostenerlo è il minimo che possiamo fare e ci aiuta a spiegare la nostra filosofia e a promuovere le generazioni più giovani» ha proseguito il leader di Tod’s. Tra l’altro l’inaugurazione della mostra “The art of craftsmanship-a project by venetian masters” è stata programmata per l'apertura dell’edizione numero 60 dell’Esposizione internazionale d'arte della Biennale, che ha preso il via sabato a Venezia e durerà fino al 24 novembre. Un evento di rilevanza mondiale che dà un’ulteriore lustro al lavoro dell’impresa elpidiense e, in generale, del distretto calzaturiero a cavallo fra il Fermano e il Maceratese.

La scelta

Tod’s in particolare sponsorizza il Padiglione Italia. Nel progetto Tod’s, undici artigiani veneziani hanno interpretato il gommino attraverso la propria arte e i propri strumenti. Ad esempio, il vetraio Roberto Beltrami e i battiloro Marino Menegazzo e Mario Berta hanno realizzato la calzatura rispettivamente in vetro e ricoperto di foglie d'oro. Sergio Boldrin, che ha realizzato le maschere del film “Eyes Wide Shut”, ha creato otto maschere utilizzando ritagli e campioni di pelle di Tod's. Saverio Pastor e Piero Dri hanno realizzato un remo in legno a forma di ago che poggia sul braccio dello scalmo. Dall'ago, un filo di cuoio ha composto il profilo grafico di una gondola a grandezza naturale rivestita in pelle. Tutte le opere oggi a Venezia verranno poi esposte nel quartier generale Tod's di Casette d'Ete.