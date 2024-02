Tod's apre il suo store a New York. Parata di vip a Madison Avenue: con Della Valle ​c'è anche Uma Thurman

NWE YORK - Tod's ha celebrato l'apertura della boutique di Madison Avenue con un party esclusivo alla presenza di Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Tod's e Andrea Della Valle, Vice Presidente del Gruppo Tod's. Ospite d’eccezione per la serata l’attrice e modella Uma Thurman.

Tra i molti ospiti presenti al party, personalità di spicco del mondo della moda, dell’arte, del giornalismo e socialite come: Adrien Brody, Allison Williams, Elizabeth Hurley, Kathryn Newton, Kelly Rutherford, Sarita Choudhury, Alexandra Shipp, Georgina Chapman, Tyrod Taylor, Nicole Ari Parker, Melissa Roxburgh, Renee Elise Goldsberry, Patina Miller, Ari Melber, Bee Carrozzini, Francesco Carrozzini, Derek Blasberg, Dree Hemingway, Anh Duong, Brendan Fallis, Stefano Tonchi, Leandra Medine, Rachel Zoe, RJ King, Meredith Duxbury, Kate Bartlett, Sai de Silva, Chloe Lecareux, Alexander Dreymon, Nick Brown, Christy Tyler, Charlotte Groenveld, Jessica Wu, Coco Bassey, Julia Von Boehm, Luke Meagher, Mary Leeste tanti altri.

Nella boutique Tod's di Madison Avenue sono disponibili le collezioni RTW donna e uomo, le calzature e le borse iconiche del brand come l’intramontabile Gommino, anche nella nuova versione Bubble, la Di Bag, e la nuova collezione T Timeless. Il negozio offre inoltre gli esclusivi servizi di personalizzazione My Di Bag e My Gommino, che consentono ai clienti di personalizzare i propri prodotti. Una celebrazione dell'esperienza artigianale unita della creatività, per dar vita ad un pezzo senza eguali.