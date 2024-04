PORTO SAN GIORGIO Lola Astanova, protagonista di Armonie della sera a Rocca Tiepolo. La nota pianista di successo, in occasione del festival sarà in città per il 3 agosto. Attraverso la sua presenza, l'amministrazione punta non solo sulla diffusione della musica classica ma anche sulla promozione del territorio e sul ritorno d'immagine per la città attraverso un festival in auge da 20 anni.

Il commento

Il sindaco, Valerio Vesprini, si è detto estremamente contento, a seguito dell'incontro di settimana scorsa a Roma, di annunciare l'appuntamento con cui «Porto San Giorgio ha una tradizione da quando la rassegna è partita, il festival in 20 anni è cresciuto molto e diventato di caratura nazionale, oggi coinvolge 12 regioni e i luoghi più belli d'Italia. Abbiamo raddoppiato, oltre a Lola Astanova e visto che l'obiettivo di Armonie della sera era far conoscere la musica classica e i luoghi più belli delle Marche, abbiamo anche creato Young music Talents Week, dall'8 al 14 luglio, si esibiranno giovani talenti del Conservatorio, ma l'obiettivo è far uscire la musica classica dai luoghi canonici e portarla in piazza, per dare la possibilità a tutti di essere presenti. Lola Astanova, è un'artista mondiale tra l'altro è inserita nel mondo social, ha un milione di follower e quella del 3 agosto sarà l'unica data nelle Marche». Ad accompagnare la pianista, la maestra Cinzia Pennesi direttrice dell'Orchestra sinfonica Rossini. Come sempre, gioca in casa il direttore artistico, Marco Sollini che ha ricordato: «Vent'anni sono passati veramente in fretta, per questo festival partito nel borgo di Ponzano di Fermo ed esteso a tutte le Marche. Il rapporto di collaborazione con la città mi è caro, mi legano 40 anni di vita. Con l'amministrazione abbiamo voluto creare qualcosa di più significativo, per il tradizionale evento e quest'anno abbiamo fatto un passo importante con un'artista di visibilità mondiale, potentissima a livello social. Avere la sua presenza qui per quasi una settimana, sarà una bella vetrina. Sarà un concerto molto bello al quale lei unisce la sua immagine. Sarà un concerto che coinvolge gli archi dell'Orchestra sinfonica Rossini. Il programma sarà molto vario, spazierà da Chopin, a Beethoven, per finire con i Queen. Un concerto un po' per tutti i palati». Saranno presenti 41 allievi del Conservatorio di Fermo, come spiegato dal direttore Piero Di Egidio: «Abbiamo colto al volo la proposta per portare una parte importante della tradizione del Conservatorio, messa a terra con le nostre competenze con un investimento importante. Ho aderito con grande piacere all'idea d'importare la musica classica nelle strade e nelle piazze».

La scelta

In chiusura, l'assessora alla Cultura, Carlotta Lanciotti, ha commentato: «Per la prima volta, la musica classica sarà in piazza Matteotti. Cerchiamo di festeggiare il ventennale nel modo migliore possibile, con orgoglio. L'auspicio è di portare questa musica a conoscenza di un numero importante di persone che ne possano usufruire affinché la musica classica possa coinvolgere il più possibile». Prevendite aperte su live ticket, per il concerto del 3 agosto a Rocca Tiepolo, costo del biglietto 50 euro.