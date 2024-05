PORTO SANT’ELPIDIO - Contare di più in Europa con la più giovane candidata di Fratelli d'Italia alle Europee per il collegio del Centro Italia: Anita Privitera, 28 anni, pedagogista, di Porto Sant’Elpidio, lavora in un asilo nido. Vuole riportare i giovani alle urne. Ieri il debutto nella sede del partito, pronta per l’8 e 9 giugno.

Il piano

«Bisogna avere il coraggio di alzarsi e guardare avanti, andare oltre – dice –: ho iniziato quest’avventura con le amministrative a Porto Sant’Elpidio l’anno scorso ed è un orgoglio potermi candidare per le europee, sarà un’occasione di riavvicinare i giovani al voto, il mio obiettivo sarà di coinvolgere il più possibile i giovani». L’altro candidato di FdI è Carlo Ciccioli, che ha voluto esserci ieri a Porto Sant’Elpidio: «Ci tenevo tantissimo a essere qui, Anita rappresenta il mondo dei giovani, sono stato giovane anch’io, sono cresciuto in mezzo ai grandi, ho fatto tante battaglie. Noi siamo forti perché formiamo la classe dirigente. Anita mi ricorda Anita Garibaldi e questo è il Risorgimento europeo». La senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale parla di Privitera e dell'investimento sui giovani: «Reputiamo di poter cambiare gli equilibri in Europa, le cui politiche finora erano spostate a sinistra e hanno impattato assai negativamente sull’Italia, sulla nostra economia, sulla dimensione marchigiana fatta di piccole imprese, penso alla Bolkestein. I bisogni sono stati ignorati da logiche che guardano a dimensioni diverse dalle nostre. Ora c’è l’opportunità di contare in Ue».

I particolari

Il consigliere regionale Andrea Putzu rimarca: «Si candidano in molti ma pochi riescono a essere eletti nelle Marche, Carlo Ciccioli e Anita Privitera possono. Siamo ben radicati in tutta Italia, Anita è giovane, laureata, con esperienze nel movimento giovanile e un ottimo risultato ottenuto alle comunali. Nel direttivo provinciale è la più quotata e a 28 anni si è fatta conoscere per professionalità e capacità politiche». Il segretario provinciale Andrea Balestrieri fa un bocca al lupo ai due candidati, Il capogruppo comunale Giorgio Marcotulli è orgoglioso della giovane elpidiense nella squadra per le Europee. Dal canto suo il segretario comunale Gioia Di Ridolfo parla della nuova avventura che si apre, rimarcando che «l’Europa è determinante, c’è molto lavoro da fare, ne siamo consapevoli».

Il team

Forte la squadra giovane con Pier Giorgio D’Amico, presidente Gioventù nazionale provinciale e Maicol Pizzicotti Busilacchi presidente di Gn regionale, che dice: «Faremo la nostra parte, come abbiamo sempre fatto». Infine il padrone di casa, il sindaco Massimiliano Ciarpella, «orgoglioso di esprimere la candidatura di una ragazza giovane, determinata, competente. E' una palestra per crescere, servirà ad accumulare esperienza».