Sono tornati più sexy e provocatori che mai: i Baustelle tornano live nei teatri con il loro tour “Intimo sexy! Elvis a teatro 2024” che alle 21 di oggi, martedì 9 aprile, farà tappa al teatro delle Muse di Ancona, per un concerto organizzato da Best Eventi.

L’album

L’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è tornata live pochi giorni fa con “Intimo sexy! Elvis a teatro 2024” per far vivere al pubblico tutte le sfumature di “Elvis”, l’ultimo album pubblicato nel 2023 dalla band. In “Elvis”, uscito nell’aprile 2023 dopo cinque anni dal precedente, i Baustelle si rafforzano nel loro spirito e nella forma dell’essenza rock. Una sorta di rinascita della band che in quell’occasione è tornata a suonare insieme dopo che i membri del gruppo si sono dedicati a progetti individuali. In quel disco, che si compone di dieci tracce, i tre musicisti cantano il tema della decadenza e la scelta del nome di Elvis come titolo, è puramente voluta. Ed è questo il cuore del tour live nei teatri, che segue il precedente nei club, letteralmente infiammati dai Baustelle con tutti appuntamenti sold out. Dopo aver preso parte ai principali festival in tutta Italia, dallo scorso 5 aprile ad Assisi, sono di nuovo in giro per la penisola e, prima di oggi ad Ancona, ieri sono stati a Firenze. Tornano più sexy e provocatori che mai, con uno spettacolo che, commenta la band è «elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale». Lo spirito rock dell’album “Elvis” risuonerà quindi nei teatri.

Il ritorno

«Ebbene sì - dicono i Baustelle -, torniamo sul palco! Portiamo Elvis a teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri, sarà come amarsi in un locale al buio, sarà come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette». Così nel parlano sui canali social, dove pure non intendono spiegare come sarà il loro concerto: «Un concerto non si può (e non si deve) spiegare, è immorale, è impossibile. Ma una cosa ve la diciamo: avevamo voglia di mostrare al mondo la parte più noir, vellutata, sognante e confidenziale di Elvis e ci siamo tolti questo sfizio». Si preannuncia quindi uno show speciale, fatto di numeri speciali e canzoni poco o mai suonate live, aggiunge la band, «in cornici speciali. Sarà un po’ come se stessimo suonando nel vostro salotto di casa, intimi e sornioni, per farvi innamorare per la prima volta». Il pubblico ascolterà brani come “Amanda Lear” o “Madmoiselle boyfriend”, “La vita” o “Cuore”, o ancora “Le rane”, “Gli spietati”, “Un romantico a Milano”.

Il gruppo

I Baustelle, il cui nome dal tedesco significa “lavori in corso”, è un gruppo formatosi nel 1996 e, dal 2005, composto stabilmente da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Negli ultimi vent’anni la band ha lasciato il segno nel panorama musicale italiano per il loro modo di raccontare la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario. Volutamente con sonorità vintage e retrò. Oltre all’album uscito lo scorso anno, sempre nel 2023 i Baustelle hanno calcato il palco del Festival di Sanremo partecipando alla serata cover e duettando con i Coma Cose.