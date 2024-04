Blitz a sorpresa di Tiong: il presidente dell'Ancona è in città (dopo tre mesi) per la sfida salvezza con la Lucchese

ANCONA Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno. Perchè da più parti, forse solo per auspicio, la sua presenza era stata già ipotizzata (anche sulle nostre colonne). Fatto sta che, nel pomeriggio di oggi (28 aprile), il presidente dell'Ancona Tony Tiong è tornato a sorpresa in città - tre mesi dopo l'ultima volta - per assistere alla sfida salvezza di stasera - ore 20 - contro la Lucchese dal suo box allo stadio Del Conero. In queste ore, dopo l'arrivo in mattinata e il check-in in un albergo del centro, è previsto l'incontro con la squadra - che è in ritiro da ieri - e con mister Roberto Boscaglia.

LEGGI ANCHE: Il sergente superstizioso: ecco chi è Roberto Boscaglia, l'uomo a cui l'Ancona si affida per difendere la Serie C

Il futuro

Non è dato ancora sapere quanto rimarrà nel capoluogo.

Sul taccuino, oltre naturalmente alla salvezza da conquistare, c'è anche l'incontro con il sindaco Daniele Silvetti per mettere fine alla querelle del centro sportivo. Attraverso il rogito notarile, infatti, il numero uno biancorosso dovrà terminare l'acquisto dei terreni (sette ettari e mezzo) adiacenti al Del Conero dove dovrebbe sorgere l'Ancona Sports Center. Si tratta di un'operazione da 1.214.000 meno la caparra già versata. Dopo i mille rinvii incamerati in questi mesi (motivi di lavoro, di famiglia, Capodanno cinese e altri), che sia la volta buona?