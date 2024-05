La Primavera dell'Ancona continua a sognare: i baby dorici in finale playoff contro il Catania. E arrivano dei complimenti speciali

ANCONA Più di un centinaio di spettatori, tra familiari e amici dei giocatori, tifosi biancorossi e semplici curiosi, ha assistito alla sfida di ritorno della semifinale playoff di Primavera 4 tra Ancona e Monterosi Tuscia giocata ieri, sabato 11 maggio, alle ore 15 allo Stadio Dorico, che ha visto l’Ancona vincere 2-0 con i gol di Bugari e Pangrazi e approdare alla finalissima per la promozione in Primavera 3 contro il Catania. Dopo lo 0-1 a favore dei dorici della gara di andata, che si è giocata lo scorso sabato a Roma, ai ragazzi di mister Tumiatti bastava infatti non perdere con due o più gol di scarto per superare il turno. La finale con il Catania si giocherà in doppia sfida, con la gara di andata in programma domenica 19 maggio sempre al Dorico e quella di ritorno sette giorni dopo in Sicilia. Gli etnei, in virtù del miglior posizionamento in classifica nella regular season (1° contro 2° posto) avranno a disposizione due risultati su tre nei 180 minuti per festeggiare il salto di categoria. L’Ancona, invece, dovrà necessariamente segnare un gol in più del Catania - dunque dovrà vincere almeno una delle due partite - per trionfare. Alla fine, via social, sono arrivati anche i complimenti del "Capitano per sempre" Massimo Gadda, uno che al Dorico in maglia biancorossa ha scritto pagine di storia a cavallo degli anni '80 e '90.

La cronaca

Nel primo tempo, vista l’importanza della posta in palio, le due squadre cercano di concedere il meno possibile agli avversari e dunque nascono pochissime occasioni da gol. L’unica davvero importante arriva alla mezz’ora di gioco, con Pangrazi che calcia a lato a tu per tu con Coronas – un’azione molto simile a quella che aveva portato al gol dello stesso Pangrazi all’andata -.

A inizio ripresa Coronas mette i guantoni sulla conclusione di Bugari poi, quando l’Ancona sembrava in totale controllo dell’incontro, il Monterosi va vicinissimo al vantaggio. Il neo entrato Bertucci, infatti, centra il palo a Pierandrei battuto. Pochi minuti più tardi, Pierandrei blocca una conclusione insidiosa da parte di Cordova. Dopo questo momento di difficoltà, l’Ancona riesce a sbloccare il match al quarto d’ora del secondo tempo. Lancio di Bambozzi, Bugari controlla e incrocia di destro, fulminando Coronas. Pochi minuti più tardi arriva la rete del 2-0, con Pangrazi che controlla l’invito di Bambozzi e buca Coronas sul primo palo trovando così il 15esimo centro della sua stagione – il quarto in quattro partite dei playoff -. Nel finale i laziali provano a riaprire l’incontro, ma prima Glenowski colpisce il palo poi Lattanzi centra la traversa. Termina 2-0, dunque, la semifinale di ritorno dei playoff Ancona-Monterosi.

IL TABELLINO

ANCONA-MONTEROSI TUSCIA 2-0 (3-0 tot.)

ANCONA (4-3-3): Pierandrei; Rosolani, Bruzzechesse, Marchegiani, Antoniazzi (Galeotti); Useini, Paglialunga, Mazzoni (Wade Papa); Bugari, Pangrazi (Amico), Bambozzi (Girolimini). All. Tumiatti

A disposizione: Braghetti, Grassi, Paoltroni, Ogiesoba, Perri

MONTEROSI TUSCIA (4-3-3): Coronas; Sabbatini, Neri (Capriotti), Glenowski, Bello; D’Antonio, Cordova, Benedetti (Pepaj); Casali (Molinari), Madueke (Lattanzi), Ceccarelli (Bertucci). All. Rendina

A disposizione: Ceccarelli, Orlandi, Principessa, Bonomo, Vita, Corallini

Reti: Bugari (A), Pangrazi (A)

Note: ammoniti Glenowski (M), Pangrazi (A), Bambozzi (A)