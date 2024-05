MotoGP Le Mans, le pagelle: Martin calcolatore, Marquez rapace. Bagnaia lotta fino all'ultimo giro

A Le Mans va a Jorge Martin il GP di Francia della MotoGP. Alle sue spalle Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Quarto Bastianini davant ia Vinales e Di Giannantonio.

MARTIN - voto 9: bruciato al via da Bagnaia, gli rimane sempre dietro e poi a pochi giri dalla fine aspetta il momento giusto per infilarlo e tenere a bada tutti i suoi rivali. Un colpo da maestro in un weekend che lo vede di nuovo allungare in classifica. CALCOLATORE

M.MARQUEZ - voto 9: parte dietro ma con un lampo si porta nel gruppo dei migliori, poi da metà gara in poi è autore di una rimonta incredibile che lo porta nel finale anche a sorpassare con grande precisione Bagnaia, soffiandogli la seconda posizione. RAPACE

BAGNAIA - voto 7,5: dopo il ko nella sprint, prova il colpaccio in gara ma gli riesce fino a 7 giri dalla fine, quando deve capitolare a Martin. Ci prova fino alla fine a impensierirlo ma poi subisce anche clamorosamente il sorpasso da Marquez. Ma ci sta, perché ha lottato a tutta fino alla fine. MAI DOMO

DI GIANNANTONIO - voto 6,5: lo si capisce fin da subito che vuole fare la gara perfetta. Si tiene a contatto del podio, rimane lì con un grande ritmo poi una bella battaglia con Marquez al quale poi deve capitolare, vendendo cara la pelle però. Bravo nonostante la penalità. GRINTOSO

BASTIANINI - voto 6: Azzecca il via, si mette nel gruppo dei migliori ma fa fatica a superare Aleix Espargarò e poi esagera col sorpasso, perdendo anche il contatto con gli altri per colpa della penalità. I giri veloci nel finale fanno capire che di ritmo ne aveva per fare almeno il podio. IMPAZIENTE

VINALES - voto 6: sembrava poter tenere il ritmo dei migliori, ma da metà gara in poi comincia a faticare, regala la posizione a Marquez e non riesce più ad essere così incisivo nella guida. Peccato. AL LIMITE

BEZZECCHI - voto 4: due cadute e due zeri in Francia per il portacolori del team di Valentino Rossi. Peccato perché sembrava davvero avere l'opportunità di portare a casa almeno un podio, perché il ritmo c'era. AFFOSSATO

ACOSTA - voto 4: ottima partenza, si mette dietro a Vinales e Di Giannantonio, quando sono in lotta i due davanti ha l'opportunità per passare in uno spazio strettissimo, ci prova ma va a terra come capita 99 volte su 100. Doveva avere più pazienza. INGOLOSITO