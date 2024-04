ANCONA L’appuntamento piccante fissato su un’app per incontri, il tête-à-tête a luci rosse nel suo appartamento con un ragazzo che non aveva mai conosciuto prima. E dopo i saluti finali, la spiacevole sorpresa: al collo non aveva più la catenina d’oro bianco, dall’importante valore affettivo, non solo economico (600 euro).

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Furto con spaccata in tabaccheria a Monte San Giusto, residente dà l’allarme e i ladri fuggono

Il racconto

Vittima dello sgradevole furto hot è un ingegnere di trent’anni, originario della Puglia ma residente ad Ancona da tempo. «Ho deciso di non sporgere denuncia perché proprio non me la sentivo», racconta il professionista. L’imbarazzo ha soffocato la sua sete di giustizia, insieme alla consapevolezza che ritrovare quella collana sarebbe stata una missione difficile, se non impossibile, per gli investigatori. «Quel ragazzo, che avrà avuto sui 25 anni e sosteneva di essere bulgaro anche se aveva tratti nordafricani, è sparito nel nulla - racconta l’ingegnere al Corriere Adriatico -. Quando mi sono accorto che non avevo più la catenina, un regalo a cui ero particolarmente affezionato e da cui non mi separavo mai, ho provato a ricontattarlo in chat. Come gli ho chiesto spiegazioni, mi ha bloccato e si è volatilizzato». Da quel momento l’ingegnere non ha più saputo nulla né di quel giovane con cui aveva scambiato giusto qualche messaggio poche ore prima per concordare un appuntamento nella propria abitazione: non immaginava che avrebbe aperto la porta a un sexy ladro.

Il diabolico furto sarebbe avvenuto proprio durante l’incontro piccante, attimi di coinvolgimento in cui il 25enne, evidentemente, è rimasto folgorato dal luccichio dell’oro bianco più che dal resto. Approfittando del momento di passione e della distrazione del trentenne, con una mano è riuscito a slacciargli la collanina e a mettersela in tasca. Poi, senza troppi convenevoli, si è rivestito, ha salutato il compagno d’una sera e se n’è andato, con un gioiello da 600 euro in tasca. Per poi sparire come un fantasma.