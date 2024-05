JESI Si è conclusa ieri la XXVII edizione del Palio di San Floriano, il Palio dei Sogni, che ha messo ancora una volta al centro le tradizioni del territorio esaltando la bellezza di Jesi e della Vallesina. A vincere il palio è stato il Comune di Jesi con la squadra dell’Ente Palio San Floriano. Si è riconfermata dopo il successo dello scorso anno. È stato un pomeriggio ricco di eventi. A Porta Valle la gara Equestre e la corsa della Campana, mentre il centro storico è stato animato dalle esibizioni degli artisti di strada e dalle musiche medievali della Corale di Santa Lucia. Le premiazioni, iniziate ieri alle 21 in piazza Baccio Pontelli, inframezzate delle esibizioni dei gruppi storici che hanno partecipato alla festa.

La storia

Un rievocazione storica da tutto esaurito «anche se è difficile stabilire un numero con esattezza perchè in contemporanea tutte le piazze della città erano piene, è stato uno delle edizioni più partecipate di sempre con decine di migliaia di persone, abbiamo raggiunto sicuramente le 50mila presenze complessive», ha affermato Emanuel Santoni, presidente Ente Palio. La gente ha affollato le vie del centro anche favorita dalla bella giornata che ha indotto tanti a uscire per assistere agli eventi in programma. Particolarmente affollato corso Matteotti, via degli Orefici e le piazze, location degli eventi con piazza Baccio Pontelli terminale principale, con il costante sottofondo del ritmare dei tamburi e gli scenari degli sbandieratori con le loro sempre apprezzate esibizioni. «Si è trattato di una edizione molto piacevole e partecipata. Merito dell' Ente Palio San Floriano, del lavoro e della cura con i quali hanno preparato ed offerto questo evento ai nostri cittadini ed ai tanti che hanno visitato Jesi in questi giorni. Ci tengo anche a sottolineare la numerosa partecipazione dei sindaci del nostro territorio. Segno che anche i legami istituzionali sono saldi e occasioni come questa ne danno conferma», ha affermato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Il gran finale, dopo le premiazioni, è toccato allo spettacolo dei fuochi fatui che anche quest’anno hanno affascinato il pubblico con le loro performance pirotecniche. Ed ora appuntamento al prossimo anno per rivivere ancora le emozioni e gli spettacoli che questa XXVII edizione ha saputo dispensare con impegno e bellezza.