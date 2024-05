Oroscopo della settimana: Mercurio trasloca in Toro, torna la voglia di dialogo. Arriva l'amore ma non per tutti. Chi sale e chi scende

Il cielo della settimana

L'della settimanaè per certi versi risolutivo. Si segnala(per settimane anche retrogrado). Il Pianeta trasloca nel segno del Toro . Esplodono le emozioni e i sentimenti: in tanti/e sentiranno la voglia di amare. Una primavera astrologica importante. Anche alla luce del prossimo passaggio di Giove in Gemelli: un evento che cambia le frequenze e segna un nuovo inizio, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci). Le previsioni di Leggo per la settimana dal 13 al 19 maggio 2024.

Caro Toro, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più: oltre a Sole (che entra in Gemelli la prossima settimana), Venere, Giove (che il 26 maggio passa in Gemelli) e Urano, nella serata del 15 maggio entra nel segno Mercurio. Il Pianeta, però, rimane con te poche settimane. Un transito veloce, anzi velocissimo, e proprio per questo motivo molto fruttuoso. La comunicazione con gli altri è più efficace e i progetti rimasti in sospeso durante le scorse settimane, possono finalmente partire. Marte, che porta convinzione e vigore, è in Ariete. Nettuno e Saturno sono nei Pesci. Plutone è in Aquario. La Luna si trova in Leone lunedì, martedì e mercoledì. In Vergine giovedì e venerdì. E in Bilancia sabato e domenica.