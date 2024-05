ANCONA Una parola di troppo, la lite che divampa e poi le botte da orbi sotto gli occhi dei passanti e residenti. È stato un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco quello che ha vissuto sabato il quartiere del Piano. A scontrarsi in piazza Ugo Bassi sono stati due giovani tunisini. Uno è finito al pronto soccorso di Torrette a causa delle lesioni ricevute. Ma non è tutto: addosso, i carabinieri gli hanno trovato anche pochi grammi di hashish. Come aggiungere guai ad altri guai.



I fatti

Tutto si è svolto poco prima dell’una, quando a due passi da piazza Ugo Bassi avevano appena aperto per pranzo i food truck della festa latina, che si è chiusa ieri in corso Carlo Alberto. È all’altezza delbar che si è scatenata la furibonda zuffa tra due tunisini, entrambi sui 25 anni. Chi ha visto la scena ha parlato di calci, spintoni e pugni. Da una parte e dall’altra. La violenza fisica è stata preceduta da un’intensa litigata, probabilmente accesa per futili motivi. I due si sarebbero incrociati per caso, in un’affollata piazza Ugo Bassi, iniziando a discutere. Dalle parole infuocate si è poi passati ai fatti.

La scena si è svolta sotto gli occhi delle tante persone che in quel momento stavano transitando in piazza Ugo Bassi. Una piazza particolarmente affollata, considerando che alcuni erano diretti proprio alle bancarelle enogastronomiche dei sapori tipici dell’America Latina. L’allarme per separare i due contendenti è stato subito lanciato al 112, numero unico dell’emergenza territoriale.

Sul posto si è portata immediatamente una pattuglia dei carabinieri del Norm, che ha riportato la situazione alla calma. I militari hanno identificato i due tunisini. Uno è stato anche trovato con un paio di grammi di hashish, motivo per cui scatterà quasi sicuramente la segnalazione in Prefettura come assuntore. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Torrette: era finito ko a causa delle botte prese. Per il lesioni, se vorranno, i nordafricani potranno sporgere denunce incrociate.