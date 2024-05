Fermo, sangue sulla strada: muore a 40 anni in sella al suo scooter. C'è anche un ferito grave

FERMO - Tragedia oggi pomeriggio (12 maggio) in centro a Fermo con un uomo di poco più di 40 anni vittima di un incidente in scooter. Grave un'altra persona che era in sella con lui e che è stata trasportata all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza.

LEGGI ANCHE: Macerata, troppi aperitivi: rissa tra tunisini e fuga in centro storico. Per 13 giovani sanzioni per atti osceni e aver orinato per strada

Lo schianto

Lo schianto è avvenuto all'altezza della curva che si trova fra la Torretta e piazza Ostilio Ricci, sulla strada che poi sale verso piazza del Popolo. Gli accertamenti sono ancora in corso, sul posto la polizia stradale per i rilievi e um'ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Purtroppo il volo dal mezzo a due ruote e lo schianto sono stati fatali. Lo scooter veniva dal centro, ha sbandato e sarebbe finito contro uno dei paletti in cemento che si trovano fra la strada e il marciapiedi.