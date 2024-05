ANCONA - Continuano i servizi “Alto Impatto” disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza finalizzati principalmente al contrasto dell’illegale presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati nonché agli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali.

Nella stazione di Ancona, che ha visto impegnati nei controlli straordinari gli uomini della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con le unità cinofile della locale Questura sono stati potenziati i controlli in stazione per il controllo viaggiatori in arrivo ed in partenza.

E’ proprio qui che “Kara”, cane specializzato antidroga, con il suo infallibile fiuto ha segnalato un 26enne cittadino straniero, che sottoposto al controllo è stato trovato in possesso di una bustina in cellophane contenente 6,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cannabinoide” per cui gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’art, 75 D.P.R. 309/90 e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.