Paura a Polverigi, due cuginetti di 7 e 11 anni cadono andando con il monopattino elettrico: portati al Salesi

POLVERIGI - Si stavano divertendo con il loro monopattino elettrico quando all’improvviso hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti rovinosamente a terra. Sono finiti al pronto soccorso del Salesi due cuginetti di 7 e 11 anni, ma per fortuna le conseguenze dell’infortunio non sono gravi.

La caduta nel cortile

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 17, in via della Caccia, a Polverigi. I due cugini stavano giocando nel cortile sotto casa quando sono caduti dal monopattino elettrico. I genitori di uno dei due sono corsi in loro aiuto e hanno dato l’allarme al 112. Sul posto, il 118 ha inviato l’automedica e un equipaggio della Croce Gialla di Agugliano. I due piccoli pazienti sono stati portati al Salesi in codice giallo, ma non hanno nulla di rotto.