«Scatta l’allarme, un lupo a Piano Marina». Tam tam sui social poi la scoperta

MAROTTA Avvistamenti di lupi Marotta , ma in realtà secondo gli animalisti si tratta di un meticcio, il classico “cecoslovacco”. La segnalazione è stata diffusa l’altra sera quando alcuni residenti di passaggio in piena notte nelle campagne tra Mondolfo e Sterpettine nel quartiere di Piano Marina hanno girato un video in cui si notava un esemplare da solo aggirarsi vicino alle abitazioni. Il video è diventato virale tra i residenti e ha suscitato le accese proteste da parte degli animalisti che hanno sottolineato l’importanza di evitare contatti ravvicinati, soprattutto di notte, con animali selvatici e comunque non tenuti al guinzaglio.