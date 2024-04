MONTE SAN GIUSTO Furto con spaccata alla tabaccheria “Il cerino” a Villa San Filippo, ladri scappano dopo l’allarme lanciato da un residente, magro il bottino: un paio di stecche di sigarette e pochi spiccioli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata e della locale stazione, ora è caccia ai malviventi.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Deve scontare 20anni per droga, rapine e incendio: preso in Belgio il fuggitivo di Porto Sant'Elpidio

La ricostruzione

È accaduto la sera di sabato. Erano da poco passate le 22 quando qualcuno ha sfondato la porta a vetri della tabaccheria che si trova in via Villa San Filippo e si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale. Tutto è durato pochi minuti, il ladro ha preso ciò che gli è capitato a tiro: due stecche di sigarette e pochi soldi che il tabaccaio aveva lasciato nel locale, poi si è dato alla fuga. Un residente che abita lì vicino, infatti, dopo aver sentito il rumore dei vetri si è affacciato, ha visto la porta in frantumi, ha intuito quello che stava accadendo e ha subito dato l’allarme. Il ladro è fuggito, l’ipotesi degli inquirenti è che possa aver avuto un complice che lo attendeva in auto poco distante. Il testimone, infatti, avrebbe visto un uomo allontanarsi e poco dopo passare un’auto. Sul posto nel giro di pochissimo è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata che si trovava in zona impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio e una pattuglia della stazione di Monte San Giusto.

Gli accertamenti

Da quanto emerso nelle immediate vicinanze della tabaccheria non ci sarebbero telecamere, ma un contributo alle indagini potrebbe venire dalle telecamere posizionate nelle zone limitrofe, che, insieme ai particolari indicati dal residente, potrebbero risultare utili a risalire entro breve all’identità dei malviventi. Ieri mattina il titolare dell’esercizio commerciale ha apposto dei pannelli in legno provvisori, per lui sicuramente è stato più importante il danno causato dal ladro per entrare che l’ammontare del furto subito.