CIVITANOVA Torna a riunirsi, esattamente quattro mesi dopo l’ultima volta, il consiglio comunale. Quella in programma per oggi è la prima seduta (a parte quelle aperte per i giorni della Memoria e del Ricordo) dell’anno: la precedente, con l’approvazione del bilancio di previsione, risaliva al 29 dicembre.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Macerata, tragedia in mattinata: precipita dalla finestra di casa e muore sul colpo. Indagini in corso

La sosta

Una lunga sosta che è stata stigmatizzata dal centrosinistra. Proprio i sette consiglieri di opposizione hanno presentato un’istanza per la convocazione lo scorso 10 aprile. Da regolamento, per convocare una seduta bastano le firme di un quinto dei consiglieri. Stilato anche l’ordine del giorno che prevedeva la discussione di interrogazioni e mozioni rimaste indietro. Chiaramente a questa convocazione possono essere aggiunti altri punti. Ed è quello che è stato fatto in sede di conferenza dei capigruppo. Quindi il presidente del consiglio Fausto Troiani ha inviato la convocazione per stasera alle 21. Sono 17 i punti all'ordine del giorno. Si inizia con le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio. Successivamente si procede con tre interrogazioni: la prima presentata dai consiglieri comunali Letizia Murri, Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Elisabetta Giorgini, Piero Gismondi, Lidia Iezzi, Yuri Rosati sulla "Variante relativa al Parco del Castellaro”; la seconda presentata dalle consigliere comunali Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi sulla realizzazione di una struttura sanitaria dedicata a Centro per l’autismo; l'ultima quella del consigliere comunale Francesco Micucci avente ad oggetto il sottopasso pedonale di via Regina Elena – situazione di altri attraversamenti pedonali. Tra i punti da votare, invece, spicca l’atteso piano delle antenne, che è già stato oggetto di un botta e risposta tra il consigliere dem Francesco Micucci e l’assessore Roberta Belletti. Oggetto del contendere, l’area di contrada Maranello vicino alla lottizzazione Cristallo, esclusa dalle aree dove si possono istallare antenne «per fare un piacere alla città – ha detto l’assessore – non a qualcuno in particolare, essendo vicina ad un parco urbano e ad un’associazione sportiva che si occupa di diversamente abili». Si prosegue con l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Si procederà, inoltre, alla nomina del consiglio di biblioteca, attesa praticamente da due anni. La seduta si chiuderà con la discussione delle mozioni.