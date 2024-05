MACERATA - Emerge la povertà non solo in città ma anche in provincia, con gli stranieri ed i migranti che rappresentano la fetta più ampia, ma sta crescendo rapidamente anche il numero di italiani, singoli e famiglie, che chiedono aiuto e assistenza. E’ la fotografia che scatta il Pronto soccorso della solidarietà “La casa di Laura” della Croce Verde di Macerata un punto di riferimento che ad un anno dalla sua apertura snocciola una serie di dati che da un lato sono allarmanti, per via della sempre maggior richiesta di aiuto che arriva, e dall’altro mostrano come attraverso le donazioni il terzo settore sia al fianco delle persone più fragili o in difficoltà momentanea.

I prodotti

Generi alimentari, abiti, prodotti per l'igiene personale, ma anche giocattoli per i bambini sono disponibili nella struttura che si trova a Colleverde in via Lorenzoni 65/69 dove agiscono a rotazione una decina di volontari. A tracciare il bilancio di attività il presidente della Croce Verde, Angelo Sciapichetti, con a fianco l’assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro. «La casa di Laura, ad un anno dalla sua apertura, -ha esordito Angelo Sciapichetti - conferma che avevamo ben presente le difficoltà sempre crescenti di persone, straniere e italiane, di fronte ad una situazione complessiva molto difficile che avrebbe aumentato i problemi alle persone più fragili. In concomitanza c’era una generosità dei maceratesi davvero straordinaria emersa quando inviammo 12 tir di aiuti all’Ucraina. E da lì ci venne l'idea di canalizzare la solidarietà in qualcosa di stabile e durevole. Mentre la Croce Verde continuava ad ammassare prodotti nella propria sede storica, è arrivata la donazione di alcuni locali in via Lorenzoni da parte di una famiglia maceratese che ci ha consentito di avere una piena operatività».

I nuclei

Nell’arco di un anno «i nuclei familiari che sono arrivati qui sono stati 118 di cui 33 italiani pari al 28% (di cui il 14% da comuni diversi da Macerata e il 9% da fuori provincia), mentre tra stranieri e migranti sono stati 85 i nuclei familiari assistiti, pari al 72%, provenienti per il 10% dall’Europa, il 57% dall’Africa, l’11% dall’Asia e il 22% da America Latina e Sud America. Complessivamente i nuclei sono composti da 334 soggetti suddivisi in 106 minori (fino a 16 anni), 206 adulti (da 17 a 64 anni) e 22 oltre i 64 anni. Di questi 334, 169 sono donne e 165 uomini. Dall’apertura ad oggi sono state effettuate 458 donazioni relative alla disponibilità di aiuti messi a disposizione della Croce Verde per un totale di circa 1.920 capi di vestiario, 320 giocattoli, 3.600 prodotti per il benessere della persona e l’igiene personale. Le donazioni relative agli aiuti relativi ai prodotti alimentari forniti attraverso il programma siFead ammontano a circa 90 quintali di alimentari».

L’assistenza

I nuclei familiari italiani assistiti sono stati 15 provenienti dalla provincia, 7 da Macerata città e 3 fuori provincia. Per quanto riguarda gli utenti stranieri assistiti la maggioranza arriva dal Marocco (117), seguiti da Nigeria (52) e Perù (29). «Il centro di distribuzione di via Lorenzoni al momento è aperto tutti i mercoledì e venerdì -continua il presidente Angelo Sciapichetti- dalle ore 16 alle 19 ma, vista l’enorme richiesta di aiuto, non escludiamo di poter ampliare l’orario di apertura o individuare un altro giorno per tenere aperta La casa di Laura. Ricordo che possono accedere a questa iniziativa di aiuto famiglie o singoli che abbiano un Isee non superiore a 9 mila euro. Tutti coloro che volessero contribuire ad integrare e far sviluppare il Pronto soccorso della solidarietà possono recapitare gli aiuti presso la sede sociale della Croce Verde in viale Indipendenza 12 tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 18. In particolare questo per le donazioni da parte dei maceratesi che stanno aumentando vertiginosamente e che sono un segnale di come i cittadini vogliano essere solidali con chi ha di meno o si trova in difficoltà in questo momento. Naturalmente tutti gli oggetti donati vengono sanificati, sistemati e solo dopo messi sugli scaffali della sede di via Lorenzoni. Poi disponiamo di un reparto con i giochi per bambini praticamente unico nel suo genere. Visto che accedono tanti stranieri che in molti casi non conoscono bene la lingua italiana, grazie ai nostri volontari abbiamo anche organizzato un corso d’italiano base per adulti e bambini».