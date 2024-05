CIVITANOVA Viaggiare è la forma più intensa di apprendimento e la cooperativa Il Camaleonte di Civitanova, che crede decisamente in questa idea, è pronta a fare le valigie e arricchire l’offerta dei laboratori “Io faccio da solo” con il progetto “Io vado in camper”. La cooperativa organizzerà esperienze educative di viaggio rivolte alle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

I soggiorni

Soggiorni brevi e weekend on the road su camper adeguatamente attrezzati e dotati di tutti i possibili comfort, con assistenza garantita da personale educativo professionale che di volta in volta studierà le proposte di viaggio in base alle capacità dei partecipanti così che l'esperienza risulti gradevole come una vacanza ma anche funzionale ai fini della crescita delle autonomie.

L’educazione

«Oltre a trascorrere piacevoli giorni di svago - spiega Simone Forani, referente della cooperativa Il Camaleonte - il progetto ci permette di lavorare su molteplici aspetti educativi collegati alle autonomie di base e a quelle integranti. Pensiamo ad esempio alla cura di sé, delle proprie cose o degli spazi comuni, senza dimenticare le grandi occasioni di comunicazione e socializzazione che sempre caratterizzano i viaggi». Ogni esperienza potrà accogliere un massimo di tre o quattro persone che faranno vita in camper all'interno di campeggi attrezzati, mai troppo lontani dalla base di partenza e sempre nei pressi di centri urbani che possano garantire servizi ed assistenza per qualsiasi urgenza. Nel mese di giugno i primi soggiorni. Per informazioni è possibile contattare i numeri: 328.1664170 e 351.7894298.