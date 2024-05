CIVITANOVA Litiga con un uomo. Gli animi si scaldano sempre di più e nasce una colluttazione. Sul posto arriva la polizia e uno dei contendenti prende a calci e morsi gli agenti. Bloccato a fatica, ai suoi polsi sono scattate la manette. È quanto accaduto sabato sera, poco dopo le 20, nei pressi di un circolo in via Vasco de Gama.

La ricostruzione

A far scattare l’arresto sono stati i poliziotti della Volante del commissariato di Civitanova, guidato dal dirigente Fabio Mazza. Nei guai un albanese, già noto alle forze dell’ordine per molteplici episodi di violenza e danneggiamento avvenuti in città negli ultimi mesi. Fatti per i quali era già stato segnalato all’autorità giudiziaria e destinatario di misure di prevenzione.

Sabato sera aveva dato in escandescenza arrivando alla colluttazione con un altro uomo. Quando la pattuglia è arrivata sul posto c’era solo l’albanese, ferito e in stato di agitazione. Improvvisamente ha aggredito gli agenti con calci e morsi. Uno dei poliziotti ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova: ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni.

L’albanese, senza fissa dimora in Italia, è stato faticosamente bloccato e accompagnato in commissariato dove, in attesa di essere processato con il rito direttissimo (l’udienza è in programma questa mattina nel palazzo di giustizia di Macerata), è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

L’impegno

Un sabato di super lavoro per il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova, impegnato anche nei controlli notturni durante la movida. Pattugliamenti finalizzati anche a contrastare lo spaccio di stupefacenti e i cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine.